Celebran el ingenio de Beethoven con el espectáculo “Todo Beethoven” en el Teatro Nacional

El maestro Amaury Sánchez y la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo emocionaron al público con el concierto sinfónico "Todo Beethoven", que incluyó la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67, mundialmente conocida como la "Sinfonía del Destino" y la Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92, una obra que Richard Wagner magistralmente describió como "la apoteosis de la danza".