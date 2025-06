La Filarmónica de Santo Domingo inicia una serie de presentaciones

Amaury Sánchez presenta concierto del año en el Teatro Nacional Eduardo Brito bajo el concepto “Todo Beethoven”, que incluyó la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67, conocida como la “Sinfonía del Destino” y la Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92