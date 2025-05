Zulinka, Miguel y la orquesta de Rubby Pérez suben por primera vez a tarima después de la tragedia de Jet Set

Zulinka Pérez y Miguel Báez junto a la orquesta de Rubby Pérez pasaron la prueba de fuego al debutar la noche del sábado en el centro de entretenimiento Maunaloa de Santo Domingo.

La pareja se encargará de mantener vivo, en la tarima, el legado de Rubby, fallecido el 8 de abril durante la tragedia en la discoteca Jet Set junto a otras 235 personas.

"Qué lindooo", la icónica frase de Rubby Pérez resonó esta vez en el Maunaloa, en la voz de Zulinka, quien subía por primera vez a un escenario desde aquella fatídica madrugada.

“Primeras canciones de nuestro primer show”, expresó Zulinka en un video en el que se le ve visiblemente emocionada mientras es anunciada al público.

Los presentes reaccionaron emocionados. "Grande, grande, grande! Lo hiciste y demasiado bien, sobrada y encantadora. Felicitaciones Zulinka, tu padre debe estar de fiesta en el cielo con tu participación y desempeño, bravo!", posteó en su Instagram promotor artístico Evelio Herrera.

Edwin Films compartió varios videos de la presentación, entre ellos uno en el que Zulinka interpreta el merengue "Sobreviviré" y el sentimental "Color de rosa", que fue cantado junto al coro colectivo de los presentes, incluso a capela.

"Qué emoción siento en este momento", posteó el showman Liondy Ozoria al compartir el video del momento especial en el que siguió el merengue "No voy a llorar".

Las lágrimas también fueron parte del show. Las razones sobraban. Para Zulinka como hija. Para los miembros de la orquesta. Para el público presente. Para el pueblo dominicano.

“No es que no estoy mal, no es que no estoy dolida lo estoy y muy profundo, pero ese mismo dolor me ayuda a seguir adelante y ese mismo dolor me da fuerzas para seguir mostrando al mundo quién era mi papá”, el mensaje de Zulinka Pérez horas antes de subir al escenario por primera vez después del colapso de Jet Set.