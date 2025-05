Lo sucedido a Pedro Guerra entre un martes de 1994 en Madrid y otro martes de 2025 en Santo Domingo

Del martes 17 de mayo de 1994 al martes 20 de mayo de 2025 pasaron ya 31 años. En ese entonces, a sus 28 años, Pedro Guerra era un imberbe de la canción de autor que temblaba de miedo al debutar en el emblemático café Libertad 8 de Madrid, España. Se abrían las expectativas. Volaban los sueños.

Antenoche, ya con 58 años de edad, era un consagrado artista que hacía una parada de su gira en el emblemático Teatro Nacional de Santo Domingo, donde hizo un recorrido desde esa primera noche en la capital española hasta la actualidad, en que recién lanzó el triple álbum “Parceiros”. Y resonaban los aplausos. Los recuerdos, de fiesta, bailaban en su cabeza.

Pedro Guerra había llegado a Madrid en los años 90 desde su natal Güímar, un municipio español perteneciente a la isla de Tenerife (provincia de Santa Cruz de Tenerife).

“La primera vez que canté en el Libertad me dijeron: - vas a cantar los martes de este mes. En función de cómo vayas te prolongamos”, compartió la noche del martes ante sus seguidores dominicanos.

El primer martes, recordó bromeando, en el café había una pareja y de seis a ocho personas, “que eran casi todos de mi familia”. El siguiente martes eran unos 16 y luego 30 ó 40. “Al final del mes de mayo estaba todo lleno. Estuve durante el año 1994 cantando ahí todos los martes. Y así empezó a pasar todo”.

Al rememorar “el tiempo de llorar y las ganas de cantar”, Pedro vuelve a casa en sus recuerdos al interpretar “Siete puertas”, de 1997, ante el público cómplice en el Teatro Nacional.

DISCO DEBUT

En 1995 nació su carta de presentación en solitario, su graduación en la universidad de la canción de autor: su disco “Golosinas”, su primer álbum en solitario tras su etapa en Taller Canario, grupo musical canario que se formó en 1985 en Tenerife, junto con Andrés Molina, Rogelio Botanz y Marisa Delgado.

De esa primera producción musical ante el público dominicano no podía faltar su caramelo encantado: “Contamíname”. Los asistentes al Teatro Nacional se emocionaron, como siempre, al escucharla. Tampoco faltaron “Biografía” y “El marido de la peluquera”.

El 1999 fue el año clave para los amores, que van por 25 años, entre Pedro Guerra y su público dominicano. En ese año fue su primera presentación en República Dominicana, en el Teatro Agua y Luz de Santo Domingo.

Además de las canciones de “Golosinas" (1995), venía a este país caribeño reforzado con los temas de los discos “Tan cerca de mí” (1997), “BSO de Mararía” (1998) y, sobre todo, “Raíz” (1998).

Junto a “Siete puertas”, del álbum de 1997 ante los dominicanos cantó las anheladas “Pasa” y “Debajo del puente”. Y del 1998: “Raíz”, “Daniela”, “La lluvia nunca vuelve hacia arriba” y “Contra el poder”.

El cantautor Pedro Guerra, acompañado de su guitarra, repasó en el Teatro Nacional Eduardo Brito sus tres décadas de carrera musical.RAMÓN ALMÁNZAR/LISTÍN DIARIO

EN EL TEATRO AGUA Y LUZ

Esa primera vez en Santo Domingo está fija en su memoria: “A mí me llamaron para decirme que iba a cantar en República Dominicana. Y yo pensé: (tono de broma) -¿y a mí qué se me ha perdido en ese país? Allí no me va a conocer nadie, ¿por qué voy a ir?-… entonces yo vine y cuando salí al escenario del Agua y Luz habían miles de personas, literalmente”, recordó la noche del martes en el Teatro Nacional de Santo Domingo.

Luego agregó: “La cosa es que no solo me sorprendió que hubiera miles de personas, sino que cantaban como están cantando ustedes esta noche… ¿qué ha pasado aquí?” A seguidas comentó que agradecía al cantautor Juan Luis Guerra por ser el artífice de la difusión de sus canciones a través de sus emisoras de radio y televisión.

“Vine al aniversario del canal y la radio de Juan Luis Guerra. Yo sé que es una labor previa… Siempre he pensado que estoy en este país directa e indirectamente de la mano de Juan Luis Guerra”, afirmó.

A Juan Luis lo incluyó en el reciente disco “Parceiros”, que “ha sido el proyecto que ha posibilitado el encuentro entre los dos Guerra”. Y trae a su memoria que Eva Amaral, la cantante del grupo Amaral, cuando escuchó la colaboración “Siempre queda el amor”, le puso un mensaje: “Dos Guerra nunca habían dado tanta paz” (se ríe complacido y a seguidas la interpretó ante los aplausos de los dominicanos presentes en la sala Carlos Piantini).

Junto a Juan Luis, cuatro dominicanos tienen un espacio en el corazón de Pedro Guerra y por eso no podían quedarse fuera del disco “Parceiros”: Alex Ferreira, Vicente García y Pavel Núñez. También lo unió una amistad al fenecido Víctor Víctor.

“He tenido el placer de poder trabajar en Parceiros con los cuatro artistas dominicanos que más admiro, que más me gustan y los que he podido con el tiempo hacerme compañeros, amigos”, expresó.

De ellos, Pavel lo acompañó en su concierto del martes en la capital dominicana: “Fue de las primeras personas que puso música a una de mis letras. Hicimos una canción, que él la incluyó en un disco suyo, en una versión bachata. Luego cuando decidí hacer Parceiros decidí recuperarla porque me parece una canción preciosa y yo la traje a mi terreno”. El título es “Amor qué invento”.

Alex Ferreira ni Vicente estuvieron, pero en el show también incluyó los temas que grabaron; “Si no fuera” y “Tan dulce”, respectivamente.