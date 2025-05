Gipsy Kings, un legado familiar que trasciende en el tiempo

Los miembros de la familia Reyes no conocen otra forma de vida que la que han tenido junto a sus seres queridos, entre música y conciertos.

Gipsy Kings es una agrupación francesa de origen catalán creada durante la década de los años 70 por los hermanos Nicolás y André Reyes, hijos del artista flamenco José Reyes.

Su estilo musical está marcado por el flamenco y por influencias del pop y la salsa, pero el núcleo familiar en el que se desarrolla este proyecto también le aporta un valor sentimental que trasciende en el tiempo por sus descendientes.

“Todos somos familia Reyes, somos cinco hermanos, está mi hijo Thomas Reyes, mis sobrinos, mi primo... realmente somos una familia muy grande”, explicó André en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

En la dinámica laboral de la familia Reyes no ha existido nunca una pelea, menciona André, ni siquiera por el tema económico, que él mismo maneja de manera generosa e individual con cada integrante de la banda como patriarca.

“Siempre hay un corazón alegre, todo se queda en palabras y siempre hay un viejo para parar cualquier tema y que todos terminen con una sonrisa”, afirmó.

Para André Reyes, la cultura gitana “es tener buen corazón” y amor por la música, valores que transmiten a los más pequeños en su diario vivir.

“Vivimos de la música, dormimos con la música, nos levantamos con la música, siempre tenemos la guitarra en la mano y cantamos y enseñamos eso mismo a los nietos”, destacó.

LE GUSTA LA MÚSICA DE ROSALÍA

André Reyes que para crear las composiciones de Gipsy Kings le gusta escuchar todo tipo de música, incluyendo la que hace su compatriota Rosalía, quien ha recibido críticas por su estilo a la hora de interpretar el flamenco, que para algunos supone una distorsión del género originario de Andalucía.

“Me encantaría cantar con ella porque es una chica que me encanta de verdad”, dijo André, quien no niega estar dispuesto a colaborar con la joven cantante, adelantando que ha tenido conversaciones con su disquera que aún no se puede revelar.

También escucha Michael Jackson, Barry White, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Parrita y música jazz, al mismo tiempo que intenta mantenerse a la vanguardia con los estrenos musicales más recientes del género urbano y el género tropical.

“Yo escucho toda la música del mundo, ahí temas que me encantan porque son verdaderas melodías, me gustan las melodías”, comentó.

Un ejemplo de esto es la presentación que tuvo Gipsy Kings en el concierto de Coldplay en mayo de 2023, cuando la banda británica convirtió en una fiesta flamenca la primera de sus cuatro funciones en Barcelona, donde los el grupo francés de origen catalán interpretó su tema “Bamboléo” junto a Chris Martin.

André Reyes durante concierto de Gipsy Kings.Foto: fuente externa

CONCIERTO EN RD

De República Dominicana, André Reyes recuerda el café y el ámbar que se encuentra en el país, considerado el más valioso del mundo, además de la conexión que comparte con el público criollo y la pasión con la que recibe su música, por lo que desea con ansias llegar para su próximo concierto, el 24 de mayo en el Teatro Nacional, bajo la producción de César Suárez Pizano.

“La gente dominicana siempre está sonriente y le gusta la música también. Hemos estado ahí en al menos tres ocasiones y me encanta ese país”, expresó André.

Aunque toda su vida se ha dedicado al flamenco que corre por sus venas, el músico confesó que siente una atracción especial por el merengue y que en una de sus visitas tuvo la oportunidad de conocer al fenecido humorista y comunicador Freddy Beras-Goico cuando visitó su programa de televisión.

“El ámbar es energía para el alma, es un descanso total”, dijo.

Gipsy Kings traerá a Santo Domingo los grandes éxitos que lo han hecho permanecer en los corazones de sus fanáticos durante décadas, entre ellos “Volare (Nel Blu di Pinto di Blu)”, “Bamboléo”, “Bem, Bem, María”, “Djobi, Djoba”, “No Volveré”, “Un amore”, “Baila me”, “Habla me”, “La Dona”, “Sin ella”, “Galaxia”, “Allegria”, “Mira la itana mora”, “Hotel California”, “Gitano soy”, “Pida me la”, “Escucha me”, “Bossamba”, “Vamos a bailar”, “Liberté”, “Serana”, “Trista pena”, “Passion”, “Camino”, “Moorea”, “Solo por ti”, “La quiero”, “La rumba de Nicolás”, “Caminando por la calle” y “Amor”.