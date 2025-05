Cancelan Michelada Fest en Chicago por "la incertidumbre en torno a las visas de artistas"

Los organizadores del festival latino Michelada Fest anunció la cancelación del evento que se llevaría a cabo el 19 y 20 de julio en Oakwoo Beach, en Chicago, Illinois.

De acuerdo con un comunicado publicado en las cuentas de redes sociales de Michelada Fest, el espectáculo fue cancelado mientras algunos de los artistas que tenían confirmados esperaban su visado para entrar a Estados Unidos en medio de las deportaciones de inmigrantes indocumentados en ese país.

"Debido a la incertidumbre en torno a las visas de artistas y al cambiante clima político, hemos tomado la difícil decisión de cancelar el Michelada Fest 2025", cita.

"Esta no fue una decisión fácil para nosotros. Su confianza, tiempo y dinero ganado con tanto esfuerzo lo son todo para nosotros, y creemos en brindarles la experiencia que se merecen. La cancelación no solo nos afecta a nosotros. También afecta a los proveedores locales, las pequeñas empresas, los artistas y los socios comunitarios que ayudan a dar vida a este festival. Estamos infinitamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes. No estaríamos donde estamos hoy sin su apoyo", explica.

Allí, también se avisa que las devoluciones de las boletas se realizarán próximamente.

"Los reembolsos son nuestra principal prioridad. Todos los que compraron boletos a través de nuestro sitio web o Ticketon recibirán reembolsos completos a su forma de pago original. El procesamiento demora de 7 a 20 días hábiles", dice.

Esta nueva edición del Michelada Fest, tras siete años de su creación, contaría con la participación de artistas como Anitta, Grupo Firme, Yailin La Más Viral, Danny Ocean, FloyyMenor, Tokischa, Gabito Ballesteros, Luis R. Conriquez, Codiciado y Lomiiel.