Critican a organizadores del concierto de Beéle en Punta Cana por supuesta sobreventa de boletas

La empresa Vibras Live se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente sobrevender el concierto de Beéle en Caribbean Lake Park Punta Cana. Un sinnúmero de usuarios en redes sociales reportaron el "caos" que vivieron la madrugada de este lunes al intentar entrar al recinto y colocarse en el área correspondiente a la boleta que habían comprado.

A pesar de que algunos desconocían que el artista principal iniciaría a las 1 de la madrugada y esperaron horas para verlo y no pudieron colocarse en el lugar que les correspondían por la falta de espacio, consideraron que el show llenó sus expectativas.

"Qué desorden en la entrada, 2 horas, mil empujones y aún no logramos entrar al área Front Stage", "Tremenda porquería la organización, no hay orden para entrar, todo mezclado, las 1 am y el artista aún no sale, gente que aún no han podido entrar a las 1 am por el desorden que tienen en la puerta", "@proconsumidorrd Esta gente no sabe hacer eventos, sobrevendieron este evento y nos quedamos más de 200 personas fuera. Cerraron las puertas y si no es porque la gente la tumba nadie entra. Que devuelvan el dinero a los que no pudimos entrar", se lee entre los comentarios de la cuenta de Instagram de Vibras.

La situación hizo que varios fanáticos se perdieran la presentación, por lo que exigen el reembolso de las boletas que compraron.

Por su lado, el influencer Gabriel de la Rosa Francisco (Semi Popi) advirtió sobre el peligro que representaba que dejaran entrar personas sin boletas y sin pasar un filtro, además de la falta de coordinación.

En videos, también quedó captada la comunicadora Caroline Aquino, quien aparecía intentando ingresar al show, que finalmente pudo disfrutar con su hermana Nayelin Aquino y su asistente.