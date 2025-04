Artistas suspenden presentaciones de Semana Santa por tragedia del Jet Set

Debido al siniestro del Jet Set, donde murieron 221 personas y más de un centenar resultaron heridas, varias actividades y conciertos que se realizarían en losp próximos días fueron suspendidas.

El Blachy, Eudis el Invencible, Wason Brazoban, entre otros tomaron la decisión por el duelo que sumerge el país.

El intérprete de “Hola perdida” informó que canceló todas sus presentaciones de Semana Santa dentro y fuera del país.

“Con el corazón en duelo y profundamente consternado por la trágica pérdida de vidas ocurrida tras el colapso del techo en la discoteca Jet Set, donde partieron figuras valiosas como nuestro eterno Rubby Pérez —la voz más alta del merengue—, así como representantes del ámbito político, empresarial, deportivo y social, tomó la decisión de suspender todas mis presentaciones tanto en República Dominicana como en Estados Unidos”, informó El Blachy en un comunicado.

Agregó: “Hoy no hay tarima, no hay fiesta, no hay alegría… solo silencio, reflexión y respeto por quienes ya no están”.

Igualmente, Wason Brazobán suspe4ndió todas sus actividades de abril. “Que esta Semana Santa sea la más santa de todas y que Dios esté con nosotros”.

E bachatero dominicano Eudis El Invencible anunció también la suspensión de todas sus presentaciones artísticas, en señal de respeto y solidaridad por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

La medida fue tomada luego de que se declarara duelo nacional, tras el colapso del techo del emblemático centro nocturno de la capital, un suceso que ha conmocionado al país

"Todas las actividades canceladas hasta nuevo aviso, duelo nacional por la tragedia ", escribió en sus redes sociales.

Asimismo, la actividad "Juan Dolio es la Vuelta: SS25" fue suspendida por solidaridad con víctimas de la

“Estimados seguidores y amigos. Con profundo pesar, debemos informar la cancelación del evento "Juan Dolio Es La Vuelta", programado para el 18 y 19 abril en la pista del Go-Kart Juan Dolio”, se informó.