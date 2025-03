Frank Sinatra en la memoria dominicana desde Altos de Chavón

Uno de los nombres que debe sonar en alto en la música es el de Frank Sinatra, quien forma parte del grupo de artistas más importantes del siglo XX. Gracias a ello, sus interpretaciones van de generación en generación.

Y para seguir manteniendo viva a esta leyenda de la música, el escenario que lo recibió en República Dominicana hace 43 años (en 1982), volvió a sentirlo, en esta ocasión con un tributo, para celebrar por partida doble.

Se trata de los 50 años de Casa de Campo Resort & Villas, en La Romana, al este del país; y para recordar la visita del artista en el escenario Altos de Chavón, el cual inauguró con su gira “Concierto para las Américas” (Concert For The Americas). La voz para interpretar los éxitos de Sinatra no pudo estar en una mejor que en la de Michael Martocci, el hombre de Nueva York que hoy rinde honor a la música de su ídolo fallecido en 1998 por un paro cardiaco.

Martocci salió al escenario Altos de Chavón pasadas las 9:00 de la noche del sábado, luego de un inesperado chubasco que no detuvo las ganas del público de escuchar canciones como “My way”.

Michael Martocci durante su presentación en el anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana, la noche del 1 de marzo 2025.Mairobi Herrera

La voz de Martocci y la banda de más de 20 hombres, que incluye músicos dominicanos, se vistió de oro, y la música de Sinatra fue cómplice para que las familias y seguidores se mantuvieran atentos a cada una de las interpretaciones.

El artista estuvo conversando entre una canción y otra, recordando momentos de la leyenda y llevando al público, grande y pequeño, a viajar en el tiempo para que se viviera lo que sucedió en 1982.

También el neoyorquino agradeció a los presentes por acudir a verlo y unirse a recordar a un ícono musical, a través de su show America’s Best Sinatra Tribute. Una pantalla gigante sirvió de recurso para ver audiovisuales y fotografías de Sinatra.

Video EL ORIGINAL. Experience the Magic of Frank Sinatra in Altos de Chavón! 🎤



El momento más emotivo, y a la vez triste, de la noche fue cuando Martocci interpretó “New York”. Fue triste porque con este tema concluyó. Y emotivo porque presentó un audiovisual de Sinatra cuando cantó ante el público dominicano y lo ovacionaron.

Confeti dorados y efectos de fuego decoraron la despedida de Martocci, quien con sus interpretaciones hizo sentir a Sinatra “más vivo” que nunca.

CANCIONES ELEGIDAS

Michael Martocci ha pisado varios escenarios con su banda llevando la música de Sinatra. Los temas que cantó en Chavón fueron “I’ve got the world on a string”, “Come fly with me”, “The Lady is a tramp”, “Fly me to the moon”, “Speak about America”, “The house I live in”, “My kind of town”.

Matocci también interpretó “The best is yet to come”, “Strangers in the night”, “All or nothing at all”, “Summer wind”, “tributo “, “Send in the clowns” (featuring Keith Chasin on piano), “I won’t dance”, “That’s life”, “Mack the knife”, “My way” y “New York”.

El grupo Dominican Bossa es dirigido por el músico Antonio González. En Chavón, las canciones fueron interpretadas por Luis Armando Rivera y Amanda Sánchez.Mairobi Herrera

CONTRAPARTE

La noche dedicada a Frank Sinatra (1915-1998) empezó a ritmo de un bossa nova muy dominicano. Dominican Bossa, el proyecto del premiado músico y productor local Antonio González, recreó populares canciones como “Para darte mi vida”, de Milly Quezada y Elvis Crespo; “La quiero a morir”, de Francis Cabrel; “Vida dame vida”, de The New York Band; “Bailando”, de Ramón Orlando; entre otras.