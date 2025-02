El reencuentro de Las Chicas del Can reedita su éxito a casa llena en el hotel Jaragua

La segunda función de “Las Chicas del Can: el reencuentro” reeditó el éxito con un teatro La Fiesta del hotel Jaragua completamente lleno.

El show de apertura corrió a cargo de la cantante Rosaly Rubio y, tras culminar con su presentación, el público recibió a "Las Pioneras" (Belkis Concepción, Teresa Domínguez e Isis Rivera), "Las Monumentales" (Michell Flores, Grissel Báez y Florangel Espinal) y "Las Espectaculares" (Tueska, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y Mabel Peguero).

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el segmento “In memoriam”, a cargo de Desirée Estrella, quien, al igual que la primera vez, rindió homenaje a las integrantes fallecidas de las distintas etapas de la agrupación.

En esta ocasión, el tributo contó con dos participaciones especiales: la de Diomary La Mala, cuya presencia fue una sorpresa hasta el último momento, y la de Juliana, quien volvió a los escenarios tras más de cinco años de ausencia por sus compromisos en el Congreso Nacional.

El evento también sirvió de escenario para el estreno en vivo de “Tú no me entiendes”, un merengue fresco y moderno compuesto por Rudy Ventura y Henry Jiménez, que fusiona ritmos urbanos y pop sin perder la esencia del merengue tradicional y en el que participan varias de las exintegrantes de Las Chicas del Can.

Las integrantes de Las Chicas del Can al final de la presentación en el hotel Jaragua, la noche del 21 de febrero 2025.

Las Chicas del Can, en su reencuentro, fueron protagonistas de una segunda función exitosa en el hotel Jaragua, la noche del 21 de febrero 2025.

Para cerrar con broche de oro, el maestro Wilfrido Vargas tomó la palabra por medio de un video para destacar la trayectoria y el impacto de Las Chicas del Can en la música dominicana.

Acto seguido, presentó una electrizante interpretación del clásico “El africano”, poniendo el toque final a una jornada llena de nostalgia, ritmo y emoción.

Con esta segunda función a casa llena, “Las Chicas del Can: el reencuentro” consolida su éxito, reafirmando el legado de una agrupación que sigue dejando huellas en la historia del merengue. Contó con la producción general de Miguel Del Villar, la producción ejecutiva de Tueska y la organización de Red Management.