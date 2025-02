Lady Gaga cantará gratis en playa de Copacabana: "Me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años"

Lady Gaga ha confirmado que realizará un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 3 de mayo.

"Me he estado muriendo por venir a actuar para ti durante años y me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años porque estaba hospitalizada", dijo Gaga el viernes en las redes sociales.

En 2017, canceló una actuación en Rock in Rio por razones médicas. En ese momento, se disculpó y dijo que necesitaba centrarse en su salud.

"Ahora estoy regresando y me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este programa sea uno que nunca olvidarás", agregó.

El concierto de Gaga en la playa sigue a la actuación gratuita de Madonna allí en mayo. La "Reina del Pop" atrajo a un estimado de 1,6 millones de personas a la playa de Copacabana, una de las costas más famosas del mundo.

El alcalde de Río, Eduardo Paes, que fue reelegido el año pasado para un mandato de cuatro años, se ha comprometido a llevar un gran concierto internacional a la ciudad cada mayo.

"¡No tengo entradas para el espectáculo de Lady Gaga! ¡Es abierto y gratis!” bromeó sobre X mientras compartía el anuncio de Gaga.