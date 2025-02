Seguidores de Shakira hacen larga fila bajo el sol de Barranquilla para ver a la artista

Los seguidores de Shakira desafiaron este jueves el inclemente sol de la caribeña Barranquilla y formaron una larga fila en las afueras del estadio Metropolitano Roberto Meléndez para acceder al primero de los dos conciertos que la artista dará en su ciudad natal como parte de la gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Protegidos del sol con gafas oscuras, sombrillas, camisetas o cartones, los seguidores, muchos de ellos con camisetas estampadas con el nombre o el rostro de la artista y procedentes de distintas partes de Colombia, o incluso del exterior, esperan pacientemente, algunos desde la noche anterior, la apertura de las puertas del estadio mientras corean el nombre de la barranquillera.

Una de ellas es Janith Rodríguez, quien llegó desde Ibagué, ubicada en el centro de Colombia, a más de mil kilómetros de distancia de Barranquilla, y quien contó a EFE que "su pasión y la admiración" por la artista la llevaron a hacer el largo viaje por tierra desde su casa.

Acompañada de dos amigos que, según dice, la "secundaron en esta locura", Rodríguez cuenta que, gracias a unos "contactos", logró situarse al principio de la fila tan solo unas horas después de desembarcar en esta ciudad, la más grande del Caribe colombiano.

"Aunque en Ibagué también hace calor, no es tan fuerte como el que hace acá en la costa", dice sin agobiarse por la alta temperatura que al mediodía superaba los 35 grados y que por la elevada humedad en el ambiente se sentía aún más fuerte.

Negocio para vendedores ambulantes

Entre los beneficiados con la alegre espera están los vendedores ambulantes que no perdieron la oportunidad de hacer negocio ofreciendo sombrillas, camisetas y hasta bloqueadores solares o cualquier elemento para protegerse del sol.

Hasta cajas de cartón vacías para usarlas a modo de sombrero se vendían por 5.000 pesos colombianos (unos 1,2 dólares) y no faltaban los clientes.

También ofrecen camisetas y réplicas de la indumentaria de Shakira o de la estatua suya que está instalada en el Malecón del Río.

Amelia Márquez llegó desde la vecina Santa Marta para ver en concierto a la autora de 'Magia', una de sus canciones preferidas.

"Llegué a las ocho de la mañana, pero anoche estuve hasta las doce de la noche", dice para explicar que se releva con un amigo para guardarse el lugar en la fila.

"Hace 30 años estuve en un concierto de Shakira en Santa Marta y después no pude ir a ninguno de los que hizo en Barranquilla porque estaba fuera del país, pero este no me lo voy a perder", subraya emocionada.

En busca del mejor lugar

Con boleta en mano y luego de pasar el primer filtro de seguridad montado en las calles aledañas al estadio, los seguidores que no tienen entradas para las tribunas numeradas sino para la zona de gramilla, comenzaron a buscar una mejor ubicación con el fin de ver más de cerca a su artista preferida.

Para Roberto Buelvas, presidente de un club de fans de Shakira en Barranquilla, estar cerca de la artista es una oportunidad que no puede dejar pasar. "Comencé a hacer la fila desde ayer", comenta.

"En este club de fans somos unas treinta personas que no solamente son de Barranquilla y en el concierto vamos a disfrutar de todas las canciones, a bailar, cantar y reír, tanto las canciones clásicas como las más recientes", agrega.

Shakira comenzó su gira mundial el pasado 11 de febrero en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y repitió días después en el Morumbí (Sao Paulo) y luego en el Estadio Nacional de Lima.

En su natal Barranquilla la artista dará el primer concierto de la gira esta noche y repetirá mañana, para luego presentarse en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, el 24 de febrero, y en el estadio El Campín, de Bogotá, en dos noches, el 26 y el 27 de este mes.