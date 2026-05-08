"La banda se reunirá de nuevo": Brendan Fraser confirma próxima entrega del clásico "La momia"

El actor norteamericano Brendan Fraser confirmó su protagónico en la nueva película de la saga "La momia", junto a la actriz Rachel Weisz con un posible estreno para octubre de 2027.

"La banda se reunirá de nuevo, que es la única manera de hacerlo”, manifestó Fraser durante su participación en el programa "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, por el canal NBC.

Luego agregó que le van a dar al público lo que ha estado pidiendo por tantos años, mientras varios medios estadounidenses refieren que junto a Fraser y Weisz, en sus roles de Rick O'Connell y Evelyn Carnahan, también se incluye a John Hannah como Jonathan.

La saga de "La Momia" consta de una exitosa trilogía de aventuras y comedia que incluye "La momia" (1999), "La momia regresa" (2001) y "La momia: la tumba del emperador dragón" (2008), además de la saga derivada "El rey escorpión".

En una parte de la entrevista Jimmy dirigió la conversación a que Fraser ganó su primer premio Oscar, en el renglón de Mejor Actor, el 12 de marzo de 2023, por su protagónico en la película "La ballena" (o por su nombre original en inglés The Whale), como Charlie, un hombre con obesidad mórbida que es profesor de inglés e intenta reconectar con su hija en busca de su perdón.

El proyecto fue la gran vuelta de Fraser a la gran pantalla después de años en los que la Academia y la industria cinematográfica lo habían desplazado.

Al recibir la pregunta sobre qué pasó por su cabeza cuando escuchó su nombre, declaró: "Me quedé asombrado y no sabía qué esperar. Sé que yo y todos los demás estábamos esperando a que dijeran el nombre de alguien, pero el momento era como una cuerda de piano tensa. Sé que agradecí a todos".

Posteriormente, salió el tema de la saga de "La momia". Hicieron chistes con que, para que Fraser se introdujera más en el personaje, Universal lo llevó a la atracción de "La momia" en sus estudios y lo mucho que le gustaba ir con sus hijos.

Video VIDEO. PRESSURE - Official Trailer [HD] - Only In Theaters May 29



INTERPRETARÁ AL PRESIDENTE Eisenhower

Con relación a su papel en la nueva película, "Pressure", contó que interpretará a Dwight D. Eisenhower, un hombre que, aparte de ser militar, fue un político que llegó a ser el presidente número 34 en los Estados Unidos de 1953 a 1961.

Se desarrollará durante la Segunda Guerra Mundial, contando una historia real clave en el denominado Día D, el 5 de junio de 1944.

En esa fecha se inició la mayor invasión anfibia y aerotransportada de la historia, encabezada por las fuerzas aliadas que desembarcaron en Normandía, Francia, para liberar Europa Occidental del nazismo liderado por Adolf Hitler en Alemania.

"De no ser por la actuación estelar de Andrew Scott, en la que interpretó a un meteorólogo que se presentó ante el Estado Mayor Conjunto el fin de semana anterior y les dijo que debían retrasar el desembarco o de lo contrario habría habido un desastre absoluto. Y así transcurre el fin de semana previo al Día D y todas las conversaciones que tienen lugar", ilustró sobre el acontecimiento histórico.

A seguidas abundó: "Ahora bien, todos sabemos que fue el martes 6 de junio de 1944, y eso se debió a que se retrasaron entre 14 y 16 horas para desembarcar en Normandía en la Operación Overlord con unos 130,000 soldados. Y lo hicieron de forma segura aprovechando una tregua en las condiciones meteorológicas".

Brendan Fraser en foto del 18 de noviembre de 2022 cuando promovía la película "The Whale".REBECCA CABAGE/INVISION/AP

El veterano actor siguió relatando cómo fue la historia, detallando la influencia del tiempo de la marea, la lluvia, lo útil que fue para acercarse al enemigo sin que se dé cuenta, todo gracias a que contaban con los mejores meteorólogos.

Brendan confesó que nunca pensó que interpretaría un rol en "Pressure" de no ser porque el director, Anthony Maras, se puso en contacto con él, que aunque no sabía nada del contexto, lo haría con gusto.

También dudaba sobre el parecido físico de su personaje en la vida real y él, pero al ver una foto de cada uno al lado, sus dudas estuvieron resueltas.

La entrevista concluyó anunciando el día del estreno de "Pressure" en los cines de Estados Unidos, que será el 29 de mayo de 2026.