De Youtube al cine: Luisito Comunica participa en película dominicana "Un gurú en el paraíso"

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica forma parte del elenco principal de la película dominicana "Un gurú en el paraíso", que se rueda en locaciones playeras, sobre todo en Punta Cana y Miches.

"Oficialmente comenzamos, primer día de rodaje de la película, claro que sí, Luisito, primer actor, el próximo Leo DiCaprio ante sus ojos", bromeó el influencer en un video visto en el Instagram Cinedominicanoreporte.

Luego agregó: "Fuera de broma estoy bien emocionado, va a ser un trabajo intenso, van a ser unas seis semanas más o menos. Es un equipo grande como de unas 100 personas. Va tan intenso, va a estar intenso, pero va a estar súper, súper chingón".

El tiempo entre rodaje y proyección sería de unos doce meses: "Va a tardar como un año este proyectazo, así que venga, primer día, primer día de muchos".

Luis Arturo Villar Sudek, su verdadero nombre, es el creador de contenido individual más seguido de México y uno de los más influyentes en el mundo de habla hispana.

Nacido en Puebla en 1991, comenzó su carrera en 2007 con tutoriales de piano, pero alcanzó popularidad y trascender fronteras a partir de 2012 con sus videoblogs de viajes y cultura.

"Un gurú en el paraíso" se trata del primer protagónico de Luisito Comunica, aunque ha participado en el doblaje de voz, en un cameo en la comedia "Dedicada a mi ex" (2019) y en un documental sobre la pandemia del covid-19.

La primera visita de Luisito Comunica a República Dominicana data de septiembre de 2024 cuando viajó a documentar el destino en su canal de YouTube.

Durante su recorrido fue arrestado en el Metro de Santo Domingo el 10 de septiembre de 2024 por agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) por grabar videos con fines comerciales dentro de los vagones y estaciones sin el permiso oficial requerido por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

Esa vez, Luisito calificó la intervención de las autoridades como "un poco brusca", mencionando que incluso algunos de sus acompañantes terminaron esposados.

El incidente se volvió viral rápidamente en redes sociales, pero no pasó a mayores porque OPRET explicó el proceso requerido para grabar con cámaras profesionales y no lo multó ni le presentó cargos.

Tras el altercado, el influencer continuó su ruta dominicana en el barrio de Gualey (adonde se trasladó hasta en un motoconcho), la Zona Colonial, el Faro a Colón y probó la gastronomía local (el sancocho) y bebió de una mamajuana.

FRANKLIN ROMERO, PRODUCTOR

El empresario y senador de la República, Franklin Romero, había anunciado hace unos meses que se trata de un proyecto cinematográfico de corte internacional que será desarrollado a través de su empresa Premium Latin Film.

"Estamos iniciando una nueva película bajo la Ley de Cine, en un acuerdo entre México, Chile, Argentina, Ecuador y otros países, con la participación del influencer mexicano Luisito Comunica”, había expresado Romero en el programa matutino del canal Su Mundo TV.

El senador tiene amplia experiencia en la industria cinematográfica. Su primera película como productor fue "Sanky Panky", considerada una de las más taquilleras del cine dominicano.