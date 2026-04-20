"Melodrama" retrata el amor prohibido entre una viuda dominicana y un migrante haitiano

Un amor prohibido entre una anciana viuda de República Dominicana y un migrante procedente de Haití fue el tema central que el director dominicano Andrés Farías eligió para reflejar la complicada relación entre ambos países, que se vive a diario en las calles, en su película 'Melodrama'.

La cinta, que participó esta semana en el Miami Film Festival, está protagonizada por las actrices dominicanas Mercedes Morales y Sarah Jorge León, y por el actor nacido en Haití Jimmy Jean-Louis.

"Es una relación muy compleja lo que pasa entre (República) Dominicana y Haití, y lo que está pasando ahora mismo en Santo Domingo con las deportaciones y demás. Después de durar unos años fuera, regresé a (República) Dominicana y sencillamente no podía no verlo", dijo a EFE Farías sobre cómo se gestó el que es el segundo largometraje de su carrera.

'Melodrama' sigue la lucha de Sonia (Mercedes Morales), una anciana dominicana que ha quedado viuda, por no olvidar a su marido, pero todo cambia cuando se enamora de Aimé (Jimmy Jean-Louis), un obrero haitiano. Esto provoca un enfrentamiento con su familia y sus amistades por su rechazo hacia esta relación.

Además de mostrar la oposición hacia la migración haitiana, para Farías la película guarda cierto componente personal, puesto que dijo que a su regreso a la isla descubrió que su madre, de 80 años, tenía un amante, y le sirvió como inspiración.

El amor entre los dos protagonistas se desarrolla entre el desprecio a Aimé del resto de personajes, incluida Miriam (Sarah Jorge León), la hija de Sonia, o la asistenta haitiana que ayuda a la anciana, lo que trata de exponer la cruda realidad que una parte de los migrantes de Haití viven a diario en República Dominicana.

"Hay muchas familias que se están separando. Se llevan un padre a Inmigración y sus hijos están en la casa; vienen del colegio y se quedan sin un papá; relaciones amorosas que se terminan; es algo que pasa todos los días", expresó el director.

Haití atraviesa en las últimas décadas una crisis de seguridad e institucional que ha provocado el desplazamiento interno de cientos de miles de personas y una migración masiva hacia República Dominicana, donde el Gobierno intensificó este año los operativos para deportar a los migrantes indocumentados.

Los migrantes son más que un número

"El sistema se come toda la parte humana y lo que representa no es solamente un número que tú estás mandando para atrás, sino es una familia, un proveedor, es una madre, un padre, un hermano", agregó.

Pero esta situación no solo sucede en esta isla, sino que Farías indicó que "se puede extrapolar en diferentes países, incluso en Estados Unidos", donde las redadas migratorias se han multiplicado en el último año y medio.

Jean-Louis compartió la visión del director, y sostuvo que la cinta "aborda una realidad específica, no solo en la República Dominicana, sino también aquí (EE.UU.) o Europa".

"En todas partes te encuentras con el mismo tipo de situación: esa problemática migratoria en la que las personas se ven prácticamente obligadas a ocultarse, soportando una constante presión en su contra. Me parece que es algo brutal, pero es la realidad", añadió el actor ahora asentado en EE.UU., pero nacido en Haití.

La película proyectó esta semana su visión del conflicto durante el Miami Film Festival, donde compitió en la sección 'Marimbas Award', que reconoce a películas internacionales que ejemplifican la riqueza y la resonancia para el futuro del cine.

Desde este escenario, 'Melodrama' contribuirá a "abrir un canal" entre los espectadores "a través del cual, tal vez, podamos iniciar un diálogo y, posteriormente, lograr de alguna manera que esos dos países se aproximen", dijo Jean Louis.

Un poder del cine que también subrayó Sarah Jorge Leon, capaz de "abrir las conversaciones difíciles".

"No hay mejor herramienta para poder abrir las conversaciones difíciles, para tener las conversaciones difíciles que el arte; porque el arte, dentro de su poesía y su humanidad, toca las fibras del corazón", concluyó la actriz.