Fallece a los 77 años Nathalie Baye, icónica actriz francesa: el presidente Macron le rinde homenaje

Nathalie Baye, actriz francesa muy querida por el público por su sencillez y gran versatilidad, ha fallecido a los 77 años.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje a una actriz "con la que amamos, soñamos y crecimos". Los medios franceses informaron que Baye falleció el viernes en París a causa de una enfermedad neurodegenerativa, citando un comunicado de sus familiares.

“Amábamos muchísimo a Nathalie Baye”, escribió Macron en un mensaje en X. “A través de su voz, sus sonrisas y su modestia, acompañó las últimas décadas del cine francés, desde François Truffaut hasta Tonie Marshall”.

Baye participó en más de 80 películas, alternando con facilidad entre comedias comerciales y películas de autor a lo largo de una carrera que abarcó más de cinco décadas. Ganó dos veces el premio a la mejor actriz en los César, el equivalente francés de los Óscar.

Baye, quien interpretó a la madre de Leonardo DiCaprio en la película de Steven Spielberg «Atrápame si puedes», cosechó elogios tanto del público como de la crítica por su papel en «Venus Beauty Institute», una comedia romántica que narra la historia de tres mujeres que trabajan en un salón de belleza parisino en busca de la plenitud. Marshall ganó el premio César al mejor director en el año 2000 por esta película.

Hija de artistas, Baye se formó primero como bailarina y luego perfeccionó sus dotes interpretativas en el prestigioso Cours Simon y el Conservatorio. Saltó a la fama en "La noche americana" de François Truffaut en 1973 y, cinco años después, volvió a trabajar con él en "El cuarto verde".

Baye trabajó con directores como Maurice Pialat, Claude Sautet y Bertrand Tavernier, entre otros. Saltó a la fama con "El regreso de Martin Guerre" en 1982. Un año después, su papel como una prostituta de carácter fuerte, devota de su novio gánster arruinado, Philippe Leotard, en "La Balance", le valió un premio César.

A Baye le gustaba trabajar con cineastas emergentes como Xavier Beauvois. Ganó el premio César a la mejor actriz por su película "El joven teniente" en 2006.