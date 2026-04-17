Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo

Natalie Portman espera su tercer hijo a los 44 años.

La actriz declaró a Harper's Bazaar que está "muy agradecida" de dar la bienvenida a un hijo con su pareja Tanguy Destable, de 45 años, un productor francés de música electrónica conocido por su nombre artístico, Tepr.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, declaró a la publicación. “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.

Los representantes de Portman no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

La actriz tiene dos hijos mayores, Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, con su exmarido Benjamin Millepied. Portman y Millepied se divorciaron en 2024.

Portman ha hablado sobre cómo creció siendo hija de un médico especialista en fertilidad. "Crecí escuchando lo difícil que es quedarse embarazada", declaró a Harper's Bazaar. "Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero ser respetuosa con ellos también. Es algo tan hermoso y maravilloso, y a la vez tan difícil".

También dijo que se siente bien físicamente, con "más energía de la que pensaba".

Entre los próximos proyectos de Portman se encuentran "The Gallerist", de Cathy Yan, sobre una insólita aventura en el mundo del arte, y "Good Sex", de Lena Dunham, que se estrenará en Netflix.