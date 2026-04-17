Los mayores estrenos de CinemaCon

Los estudios de cine aterrizaron en la CinemaCon de Las Vegas para darle un abrebocas a los dueños de las salas de cine de lo que tienen entre manos este año.

Acompañados de algunas de las más importantes estrellas de Hollywood, como Tom Cruise, Zendaya, Timothée Chalamet, Chris Evans y Johnny Depp, y realizadores como Steven Spielberg y James Cameron, los exhibidores saborearon esta semana clips exclusivos de las cintas que prometen impulsar una taquilla que arrancó 2026 con ánimo.

A continuación los destaques de esta edición de la convención anual del sector:

"The Odyssey"

Universal Pictures ofreció una muestra de "The Odyssey", de la mano de su reconocido director, Christopher Nolan.

La mayor parte del adelanto de la cinta exhibe una impresionante versión de la historia del caballo de Troya que los griegos usaron para entrar escondidos a esa ciudad.

"¿Por qué 'The Odyssey'? 'The Odyssey' es una historia que ha fascinado a generación tras generación por 3.000 años", dijo Nolan.

"No es una historia, es la historia", agregó el director que fue ovacionado en el teatro Colosseum del lujoso hotel Caesars Palace.

El realizador sostuvo que fue un sueño de larga data adaptar a la pantalla grande el relato clásico "La Odisea", de Homero, que narra el peligroso regreso de su héroe Odiseo a su natal Ítaca tras la guerra de Troya.

La producción, protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, cuenta con un elenco estelar que incluye a Charlize Theron, Robert Pattinson y Zendaya.

"Disclosure Day"

El director Steven Spielberg presentó un abrebocas de "Disclosure Day", la cinta con la que regresa al género extraterrestre en el que incursionó por primera vez hace casi medio siglo.

Spielberg dijo que nunca había visto un ovni pero que filmó "Encuentros cercanos del tercer tipo" (1977) porque "era una gran historia para contar".

"Ahora (...) hice 'Disclosure Day' con más certeza de que hay más verdad que ficción en la cinta".

"Disclosure Day" está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Henson y Colman Domingo, entre otros.

El clip mostró la conexión cósmica entre sus personajes, y trae una breve mirada a la vida extraterrestre, pero Spielberg, en conversación en el palco con Domingo, acotó que seleccionó con mucho celo lo que iba a mostrar antes del estreno.

"Esta película es una experiencia, y todo lo que necesitas de inicio a fin es un cinturón de seguridad", comentó.

"Avengers: Doomsday"

Marvel estrenó el trailer de la muy esperada "Avengers: Doomsday", que debe llegar a los cines estadounidenses en diciembre.

El clip -reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum- trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en "Endgame".

Steve Rogers (Chris Evans) aparece en los últimos segundos frente a un muy sorprendido Thor (Chris Hemsworth), que observa perplejo su martillo Mjolnir volar a las manos del soldado, también de regreso tras "Endgame".

Evans y Downey Jr. presentaron el trailer junto a sus directores, Joe y Anthony Russo.

"Dije que solo volvería si había una razón", dijo Evans.

"Y en 'Doomsday' hay una razón verdadera, que estos héroes necesitan a Steve Rogers", agregó el primer vengador.

"Duna: Parte Tres"

Warner Bros. trajo los primeros minutos de su muy esperada "Duna: Parte Tres".

Su director, Denis Villeneuve, dijo que la cinta "es como una montaña rusa, tiene más acción, un ritmo más rápido, es más intensa y definitivamente más emocional".

Villeneuve llegó al gran Colosseum junto a los protagonistas Timothée Chalamet, Zendaya y Jason Momoa.

"Dune: Parte Tres", que se estrena en Estados Unidos a la par de "Avengers", se desarrolla 17 años después de la segunda parte, con Paul Atreides (Chalamet) enfrentando las consecuencias de sus decisiones.

Zendaya reflexionó sobre los cambios que los personajes sufren en estas casi dos décadas de tiempo interno entre las dos historias.

"Han sido años realmente muy difíciles, desafiantes", dijo la actriz. "Y creo que aún hay mucho por qué pelear".

"Digger"

El actor Tom Cruise y el director mexicano Alejandro Iñárritu revelaron las primeras imágenes de su comedia "Digger", uno de los grandes estrenos que Warner Bros. Pictures exhibió en su rimbombante presentación en la convención del sector en Las Vegas.

El clip de la película de Iñárritu mostró a un irreconocible Cruise, más envejecido, excéntrico y poderoso, que arrulla a un peculiar gato blanco en una mansión llena de animales disecados.

"La película es salvaje, es divertida", dijo Cruise, ovacionado por una audiencia repleta.

Iñárritu, por su parte, elogió al actor, y comentó que este papel "posiblemente puede ser el más desafiante" de su carrera.