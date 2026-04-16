“Milly me retó en todo”, Sandy Hernández sobre su protagónico en filme "Milly, Reina del Merengue"

La actriz dominicana Sandy Hernández descubrió que interpretar a una estrella viva de la música exige mucho más que saber pararse frente a una cámara; tras asumir la responsabilidad de encarnar a Milly Quezada en la película "Milly, Reina del Merengue", se adentró en la vida íntima de una artista cuya voz ha puesto a bailar a varias generaciones.

Durante una entrevista, la actriz confesó que cuando interpretó a Minerva Mirabal en la serie de Disney+, "El grito de las mariposas", pensó que ese sería el gran papel de su vida. Y lo fue, hasta que llegó Milly y la retó en todos los sentidos.

¿Cuál fue el mayor reto de interepetar a Milly?

Al tratarse de una película musical y no ser ella cantante ni bailarina profesional, el proceso le exigió desdoblarse para encontrar el balance exacto entre la mujer y la artista.

Sandy Hernández interpretando a Milly Quezada en la película Milly, reina del merengue.

Para Hernández, el objetivo era encontrar la voz de la merenguera en la suya. “Algo que siempre nosotras estuvimos claras, Leticia (la directora) y yo, era que nunca fue imitar a Milly. Siempre fue encontrar su esencia y transmitir eso”, aseguró.

“Milly es única e irremplazable y, gracias a Dios, todavía la tenemos vivita y coleando, súper activa, con sus conciertos y con una carrera en todo lo alto”.

Conocer los obstáculos y pérdidas que Milly superó para llegar a la cima cambió la perspectiva de la actriz. Ahora, más que verla como un ícono, se inspira en ella “como el ser humano maravilloso” que es.

¿qué descubriste sobre ella?

Según Sandy, la grandeza de Milly reside en su autenticidad. Al analizarla, se dio cuenta de que “esa misma persona que tú ves en tarima es la persona que ella es”.

Milly Quezada le demostró que “tú puedes ser genuina, buena persona y aún así convertirte en una reina y convertirte en un ícono”, que no hace falta andar con “aparatajes, ni divismos, ni nada”, pues, a su juicio, “la sencillez es su arma más letal”.

¿Cómo fue trabajar con Leticia Tonos?

Sobre su experiencia trabajando por primera vez con la directora, Hernández la catalogó de “una genia” y “el sueño de todo actor”.

Milly Quezada, la directora de cine Leticia Tonos, y la actriz Sandy Hernández, quien interpreta a Milly en la película biográfica musical.

Destacó que Tonos es una persona súper colaborativa que te deja explorar, pero que a la vez “tiene muy claro lo que quiere” y cuyas notas siempre buscan elevar lo que el artista propone.

La actriz confía plenamente en el talento de la cineasta y resaltó: “Estamos haciendo el primer musical dominicano en sus manos. Yo soy solo una parte, pero Leticia es la artista; ella supo unir todos los elementos para que la película quedara espectacular”.

¿cómo lograste conectar con el personaje?

La actriz aseguró que, aunque “creerías por arribita que es solamente del merengue y la dominicanidad”, el filme también trata temas complejos como la migración, los sacrificios y la familia.

Como dominicana radicada en Estados Unidos, Sandy conectó de inmediato, pues ella también migró a Nueva York para prepararse y perseguir sus sueños.

Sandy Hernández en la entrevistaDawson Samboy

Esta conexión la acercó más a la artista, quien desde el primer día le habló abiertamente de “sus experiencias, de sus vivencias, de sus amores, de sus desilusiones, de todo lo que ella tuvo que pasar”.

“Cada vez que la veo, la película, cuando hablo con Milly y seguir recibiendo su apoyo y que ella esté tan feliz de su película también, es la satisfacción más grande”, reveló.

¿Cuál fue la reacción de Milly tras ver la película?

Sandy contó que esa noche, durante la proyección en la edición número 18 del Festival de Cine Global de Santo Domingo (FCGSD), se sentó como una espectadora más, y que lloró, cantó y se rio mientras veía su trabajo en pantalla.

Milly Quezada sonríe luego de la proyección de la película "Milly, la reina del merengue", estrenada en el Festival de Cine Global de Santo Domingo 2026.

Al finalizar, mientras diferentes grupos de prensa las abordaban por separado, poco a poco se fueron acercando a través de la noche. Visiblemente conmovida y entre lágrimas, Sandy fue a saludarla y le preguntó: "¿Te gustó tu película?". La reacción de la artista fue inolvidable: la abrazó y le exclamó "Oh, my God, I loved it (¡Dios mío, la amé!)", asegurándole que estaba muy orgullosa y que ese trabajo cambiaría su carrera.

“Milly es un sueño. Es la reina más humilde que yo he conocido”, reflexionó la actriz, y agregó que, aunque esperan que el público la disfrute, “ella está feliz con su historia y eso me llena de mucha satisfacción”.

Sandy Hernández, actriz que hace de Milly en la peliculaJorge Martinez/LD

¿Cuál canción te divirtió más?

La producción grabó un álbum completo, lo que requirió meses de preparación vocal.

Sandy agradeció a Mery Cepeda, la coach vocal, por el gran trabajo realizado con el elenco para lograr un soundtrack maravilloso. Y aunque confesó que el reto fue grande, también se divirtió. Reveló un dato curioso sobre la juventud de la merenguera que se retrata en el filme: “Milly quería ser roquera cuando ella era joven. Una de sus ídolas era la roquera Janis Joplin”.

Fue al interpretar Angelitos Negros cuando la actriz sintió la mayor conexión, pues en la historia es ahí donde el personaje halla su voz para el merengue.

“Es muy interesante ver esa transición... Angelitos Negros creo que es la canción más especial para mí del soundtrack”, afirmó la actriz, quien invitó al público a ir al cine porque “oye, yo hablo de esa canción, a mí se me engrifan los pelos”.

¿Qué tal la dinámica de trabajo con Juan Carlos Pichardo?

Su coestrella en pantalla es el comediante Juan Carlos Pichardo Jr., quien asume el rol de Rafael Vásquez, esposo de Milly. Hernández reconoció que para él fue un reto pasar del humor al registro dramático, “pero él estaba muy emocionado de agarrar ese reto y hacerlo de él y romper. Y lo hizo”.

Juan Carlos Pichardo como Rafael Vásquez y Sandy Hernández como Milly Quezada en Milly, reina del merengueEXTERNA

Aunque no habían trabajado juntos antes, tuvieron química desde el principio. Lo describió como un "ser extraordinario" y un "tipo súper talentoso: humorista, cantante, baila, se despatilla, bueno, todo". La experiencia de trabajar de la mano fue espectacular, y destacó que es súper profesional, lo que les permitió un proceso sumamente colaborativo donde hablaban mucho y “nos consultábamos cosas en escenas y a nivel actoral también”.

¿Qué escenas de la película ocurrieron exactamente así en la realidad?

Fuera de los números musicales propios del género, existen escenas íntimas que respetan fielmente lo que sucedió en la vida real.

Hernández recordó la escena donde Milly y Rafa descubren sus sentimientos: ella se enamoró al ver el lado sensible de Rafa mientras él lloraba por una ruptura. La actriz confirmó que este momento es fiel a la realidad, tal como la merenguera lo ha mencionado en pasadas entrevistas.

¿Cómo trabajaste las transiciones emocionales?

La película también aborda la profunda depresión y el luto que enfrentó la cantante tras la muerte de su esposo. Esta etapa, según la protagonista, “es como el hilo conductor de la película”, donde Milly va recordando detalles de toda su vida.

Hernández utilizó a su favor el calendario de rodaje, que constó de cinco semanas en el país y dos semanas el año siguiente en Nueva York.

“El proceso de la depresión de Milly fue mi última semana de grabación. Entonces, yo me estaba despidiendo de Milly, de Rafael Vásquez, de mi familia y del proyecto”, confesó. Esa carga emotiva la ayudó a identificarse con el sufrimiento de perder al amor de su vida en la ficción al vivir su “propio luto con el proyecto”.

Sandy, ¿qué le dirías a tu "yo" de la cuarentena que solo hacía papeles pequeños?

“Sigue preparándote. Nada es fácil en la vida, pero ya tienes tiempo fuera de casa persiguiendo tus sueños. Prepárate, que lo que viene está bueno”.

Sandy HernándezEXTERNA

Trayectoria

Aunque nació en Estados Unidos, Hernández se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático en República Dominicana. Luego se mudó a Nueva York y finalmente a Los Ángeles para estudiar cine y televisión.

Próximos proyectos

Recientemente terminó de rodar en Atlanta bajo la dirección del icónico David Mamet la película Speed-the-Plow, un proyecto donde comparte créditos con estrellas de Hollywood como Anthony Mackie y Sharon Stone. "Es un paso enorme en mi carrera", aseguró la actriz.

CARTELERA

“Milly, Reina del Merengue” llegará a las salas de cine a partir de este jueves 16 de abril. La cinta, dirigida por Leticia Tonos Paniagua, es un largometraje musical de 118 minutos que narra el viaje emocional de la artista desde su migración a Nueva York hasta su consagración como ícono cultural.

FOTOS DE LA PREMIER

Sandy Hernández, Juan Carlos Pichardo y Leticia Tonos durante la gala premier de filme "Milly, Reina del Merengue", la noche del martes 14 de abril de 2026.

El elenco de la película "Milly, Reina del Merengue" junto a la directora de DGCine, Marianna Vargas Gurilieva en la gala premier.

Sandy Hernandez y Juan Carlos Pichardo, protagonistas del filme "Milly, Reina del Merengue", durante la gala premier.

Leticia Tonos, directora de "Milly, Reina del Merengue", durante la gala premier el martes 14 de abril 2026.