Joy Harmon, actriz de la película "La leyenda del indomable", muere a los 87 años

La actriz Joy Harmon, conocida por su papel en la película 'La leyenda del indomable', murió a los 87 años.

Harmon se estaba dedicando a la pastelería en California tras dejar Hollywood, donde compartía con sus compañeros los dulces que preparaba.

Según TMZ, Harmon falleció en su casa de Los Ángeles el martes 14 de abril, mientras recibía cuidados paliativos, tras haber sido diagnosticada de neumonía semanas antes.

Su exmarido, Jeff Gourson, confirmó que Harmon "falleció en paz y rodeado de su familia".

"Era una persona maravillosa, a quien siempre le encantó hornear. Incluso cuando actuaba, horneaba galletas y las llevaba al set, y más tarde abrió su propia panadería y la visitaba a diario. Le encantaba ese lugar", dijo Gourson.

Harmon interpretó a Lucille, la chica que lavó sensualmente su vehículo en una escena icónica de "Cool Hand Luke" (1967), y a una gigante en "Village of the Giants" (1965 ).