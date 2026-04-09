España, Irán y Japón... pero ninguna latinoamericana en liza en el 79º Festival de Cannes

"Amarga Navidad", la obra más reciente del cineasta español Pedro Almodóvar, ya estrenada en su país, figura entre las 21 cintas que competirán en el 79º Festival de Cannes, una lista que este año no incluye ninguna película latinoamericana.

En esta edición no hay presencia de la región en la competición oficial, a diferencia del año pasado, cuando el brasileño Kleber Mendonça Filho participó con "El Agente Secreto", filme que más tarde obtuvo varias nominaciones al Óscar.

Según la lista presentada este jueves en París, la selección oficial reúne cinco películas dirigidas por mujeres, entre ellas "Gentle Monster", de la austríaca Marie Kreutzer.

Thierry Frémaux, director delegado del festival, señaló que la lista aún podría ampliarse en los próximos días, dejando un margen de suspense.

El festival arrancará el 12 de mayo con la película francesa "La Vénus électrique", de Pierre Salvadori, ambientada en la década de 1920 y bajará su telón el 23 de ese mismo mes. El jurado estará presidido por el reconocido cineasta surcoreano Park Chan-wook.

Además, la Croisette rendirá homenaje a Barbra Streisand y Peter Jackson, quienes recibirán una Palma de Oro honorífica.

Estas son las películas que competirán por la Palma de Oro

- "Amarga Navidad", del español Pedro Almodóvar

El cineasta manchego, un asiduo del certamen, aspira por séptima vez al máximo galardón con está película sobre una directora de cine que se inspira en la vida de sus allegados para crear sus historias. Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia figuran en el elenco.

- "Histoires parallèles", del iraní Asghar Farhadi

El cineasta iraní, doble ganador del Óscar, reúne un reparto francés de primer nivel, con nombres como Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Niney y Catherine Deneuve.

- "Minotaur", del ruso Andrey Zvyagintsev

El autor de "Leviatán" y "Sin amor" presenta ahora un filme rodado fuera de su país sobre la burguesía rusa que se enfrenta al reclutamiento para la guerra, según explicó Frémaux.

- "Sheep in the Box", del japonés Hirokazu Kore-eda

Este habitual de la muestra, que ya ganó la Palma de Oro en 2018 con "Un asunto de familia", presentará la historia de una pareja que adopta a un humanoide como si fuera un hijo.

- "All of a Sudden", del japonés Ryusuke Hamaguchi

Hamaguchi ganó el premio a mejor guión en Cannes por "Drive My Car", antes de alzarse con el Óscar a Mejor Película Internacional en 2022. Esta vez rueda en Francia la historia de una directora de una residencia para gente mayor.

- "Gentle Monster", de la austríaca Marie Kreutzer

Kreutzer es considerada como una de las voces más sólidas del cine europeo actual. El filme está protagonizado por Léa Seydoux y Catherine Deneuve.

- "La bola negra", de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo

Es uno de los proyectos más esperados de este dúo de cineastas conocido como los Javis. La película se inspira en la obra inacabada de Federico García Lorca, también titulada "La bola negra". La película reúne a un elenco muy potente, que incluye a Penélope Cruz y Glenn Close.

- "El ser querido", del español Rodrigo Sorogoyen

Después de presentar "As bestas" en la sección Première en 2022, entra en competición con "El ser querido", con Javier Bardem que encarna a un cineasta que quiere darle un papel a su hija actriz (Victoria Luengo).

- "The Man I Love", del estadounidense Ira Sachs

El elenco reúne a Rami Malek, Tom Sturridge, Luther Ford, Rebecca Hall y Ebon Moss Bachrach, lo que la convierte en uno de los proyectos más llamativos del director norteamericano.

- "La vie d'une femme", de la francesa Charline Bourgeois-Taquet

La cinta cuenta la historia de Gabrielle, cirujana parisina de unos 50 años que atraviesa una crisis personal mientras su vida afectiva y profesional se desestabiliza.

- "Coward", del belga Lukas Dhont

Dhont regresa a Cannes con su tercer largometraje tras "Girl" (2018) y "Close" (2022).

- "Fatherland", del polaco Paweł Pawlikowski

Pawlikowski ("Ida") presentará una cinta sobre la vida de posguerra del escritor Thomas Mann y cuenta con la alemana Sandra Hüller en el elenco.

- "Moulin", del húngaro László Nemes

Nemes obtuvo el Gran Premio del Jurado en Cannes y el Óscar por "El hijo de Saúl".

- "Histoires de la nuit", de la francesa Léa Mysius

Es una adaptación de la novela de Laurent Mauvignier, donde la directora francesa explora los vínculos familiares.

- "Fjord", del rumano Cristian Mungiu

Mungiu ganó la Palma de Oro en 2007 por "4 meses, 3 semanas, 2 días". Esta vez sitúa la historia en Noruega y cuenta con Renate Reinsve en el elenco.

-"Notre salut", del belga Emmanuel Marre

Un largometraje sobre la Segunda Guerra Mundial.

- "Nagi Notes", del japonés Koji Fukada

Fukada ganó en 2016 con "Harmonium" el Premio del Jurado en Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia del Festival de Cannes.

- "Hope", del surcoreano Na Hong-Jin

La cinta reúne a las estrellas coreanas Hwang Jung-min, Zo In-sung y Jung Ho-yeon (de "El juego del calamar").

- "Garance", de la francesa Jeanne Herry

Cuenta la historia de una joven actriz que aspira a convertirse en una estrella. Herry es hija de la actriz Miou Miou y del cantante Julien Clerc.

- "L'inconnue", del francés Arthur Harari

Harari es una figura del cine de autor. Fue galardonado en los Oscar en 2024 junto a Justine Triet por el guión de "Anatomía de una caída".

- "The Dreamed Adventure", de la alemana Valeska Grisebach

Después de presentar su tercera película en Una Cierta Mirada, Grisebach entra en competición con una historia sobre una mujer que acepta un trato para ayudar a un viejo conocido.