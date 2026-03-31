Lee Sang-b, actor que luchó contra la depresión, fue hallado muerto a los 45 años

El actor surcoreano Lee Sang-b, quien había enfrentado una acusación de consumo de drogas, murió a los 45 años.

Según la policía de Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, Lee fue hallado muerto sin signos de violencia en su residencia alrededor de las 12:40 del mediodía del 27 de marzo. Aún se desconoce la causa de su muerte.

Después de perder a sus padres y a su hermana en un accidente de tránsito en 2009, Lee luchó contra la depresión. En 2022, Lee fue arrestado por caminar de una manera que sugería estar drogado, pero resultó ser el efecto de tomar antidepresivos con alcohol.

Lee fue absuelto de los cargos y salió libre cuando los análisis del Servicio Nacional de Medicina Forense no detectaron la presencia de drogas.

A lo largo de sus casi dos décadas de carrera, Lee trabajó en el cine y la televisión.

Debutó en 2006 con el drama de KBS2 "El hombre invisible Choi Jang-su" y posteriormente participó en series como "La era de las nueras", "Cazador de romances", "Rugal", "Vida privada", "Miss Monte Cristo", "The Elegant Empire" y en películas como "Mephisto" y "Secretly, Greatly".

Lee sufrió una depresión severa y un trastorno de pánico por la trágica pérdida consecutiva de sus familiares.