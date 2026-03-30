Mary Beth Hurt, actriz de “Interiores” y “La joven del agua”, muere a los 79 años

La actriz Mary Beth Hurt, conocida por las películas "Interiores", "El mundo según Garp" y "La joven de agua", murió en un hogar de envejecientes en Nueva Jersey a los 79 años, según su esposo, el guionista y director Paul Schrader.

"Era actriz, esposa, hermana, madre, tía y amiga, y asumió todos esos papeles con gracia y una fiereza llena de bondad. Aunque todos estamos de duelo, reconforta saber que ya no sufre y que se ha reunido en paz con sus hermanas", escribió Molly Schrader, hija del matrimonio.

En 2015, Hurt fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer.

A lo largo de sus casi cincuenta años de carrera, Hurt trabajó en cine, teatro y televisión. Entre sus créditos, se encuentran: "Gélidas escenas invernales", "La edad de la inocencia", "Seis grados de separación", "Adultos jóvenes", "El exorcismo de Emily Rose" y "Vientos de cambio".

Hurt fue nominada tres veces al premio Tony por "Crímenes del corazón", "Trelawny of the Wells" y "El benefactor".

En televisión, Hurt participó en producciones como "La ley y el orden", "Treinta y Pico" y "Kojak".