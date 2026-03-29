Muere James Tolkan, actor de 'Top Gun'

El actor James Tolkan, conocido por sus papeles como el comandante naval fumador de puros en “Top Gun” y el rudo administrador de instituto en “Regreso al futuro”, ha fallecido a los 94 años.

Tolkan falleció el jueves en Lake Placid, Nueva York, donde residía, según informó el sábado su agente de contratación, John Alcantar. Un breve obituario publicado en el sitio web de "Regreso al Futuro" indicaba que Tolkan murió "en paz", pero no se especificó la causa de su muerte.

En “Regreso al futuro”, Tolkan interpretó al subdirector Gerald Strickland, quien, siempre con pajarita, vigilaba a los estudiantes en busca de problemas en los pasillos de la ficticia escuela secundaria Hill Valley, en particular a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox.

—Tienes un verdadero problema de actitud, McFly —dice el personaje de Tolkan en la película de 1985—. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago.

Tolkan también apareció en “Top Gun” como el oficial al mando Tom “Stinger” Jardian. Casi al final de la película, cuando Jardian le pregunta al personaje de Tom Cruise, el capitán Pete “Maverick” Mitchell, sobre su elección para el futuro, Mitchell responde que quiere ser instructor de Top Gun.

—¡Que Dios nos ayude! —responde el personaje de Tolkan, riendo.

Nacido en Calumet, Michigan, Tolkan se graduó de la escuela secundaria en Arizona y sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea. Finalmente se estableció en Nueva York, donde pasó veinticinco años actuando en obras de teatro. Fue miembro del elenco original de "Glengarry Glen Ross".

A Tolkan le sobrevive su esposa de 54 años, Parmelee Welles, quien declaró que su marido también era un ávido coleccionista de arte y adoraba a los animales.