Dwayne Johnson, Anne Hathaway y los Jonas Brothers recibirán el premio Leyendas de Disney

Dwayne Johnson, Anne Hathaway, los Jonas Brothers y Bob Iger se encuentran entre las personalidades que recibirán el reconocimiento de Leyenda de Disney, el máximo galardón de la compañía, en una ceremonia el 16 de agosto.

El compositor Lin-Manuel Miranda, el actor Alan Tudyk, el comentarista deportivo Chris Berman, el productor de cine Jerry Bruckheimer, la actriz Susan Egan, el animador Eric Goldberg y la ingeniera Kim Irvine, completan la lista de los próximos galardonados.

"Es un honor celebrar a nuestras Leyendas de Disney; su impacto se siente en todo lo que hacemos y reconocerlos junto con los seguidores que admiran su trabajo es lo que hace que este evento sea tan significativo", dijo en un comunicado este jueves Josh D'Amaro, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

La ceremonia será presentada por Ryan Seacrest y se llevará a cabo en el marco del D23: El Evento Definitivo para Fans de Disney, que tendrá lugar del 14 al 16 de agosto de 2026 en Anaheim, California.

De acuerdo con el comunicado, el evento estará disponible en Disney+ y "lleno de homenajes y momentos inolvidables para honrar y celebrar a los íconos detrás de la magia que han dejado una huella imborrable en Disney".

Este premio reconoce las seis décadas que Iger, quien hace unos días dejó oficialmente su cargo como presidente y director ejecutivo de Disney, dedicó a la compañía de entretenimiento.

Asimismo, celebra a Egan, Johnson, Hathaway y Tudyk, quienes dieron vida a personajes inolvidables en la pantalla y el escenario; a los Jonas Brothers, que marcaron a toda una generación con su música para Disney; y a Lin-Manuel Miranda, por sus contribuciones como compositor de clásicos modernos de la compañía, entre otros.

Otras celebridades que han alcanzado el título de Leyenda de Disney incluyen a Julie Andrews, Angela Bassett, Tony Baxter, Kristen Bell, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus, Marc Davis, Robert Downey Jr., Harrison Ford, Elton John, entre muchos otros.