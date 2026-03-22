'Project Hail Mary', protagonizada por Ryan Gosling, recauda 80,5 millones de dólares en taquilla

“Project Hail Mary” está atrayendo a un público a las salas de cine sin precedentes para una película independiente desde “Oppenheimer”. La épica de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling recaudó alrededor de 80,5 millones de dólares en taquilla durante su primer fin de semana en Norteamérica, según estimaciones del estudio publicadas el domingo. La plataforma de seguimiento de taquilla EntTelligence calcula que esto equivale a unos 5 millones de compradores de entradas.

La película, clasificada PG-13, se estrenó en 4007 salas y lideró fácilmente la taquilla nacional, superando las expectativas y convirtiéndose en la más taquillera del año. Además, logró un estreno récord para el estudio Amazon MGM, cuyo mejor resultado anterior había sido "Creed III" (58 millones de dólares en 2023). Sin tener en cuenta la inflación, "Project Hail Mary" también obtuvo el segundo mejor estreno para una película independiente, solo superada por "Oppenheimer", que recaudó 82,4 millones de dólares en 2023.

Ahora es una de las únicas tres películas independientes de la última década que han recaudado más de 70 millones de dólares en su estreno (la tercera es "Nosotros" de Jordan Peele ). En el ámbito de las óperas espaciales modernas, superó los estrenos de "The Martian", también una adaptación de Andy Weir que recaudó alrededor de 54,3 millones de dólares en 2015, "Gravity" (55,6 millones de dólares en 2013) e "Interstellar" (47,5 millones de dólares en 2014).

A nivel internacional, "Project Hail Mary" recaudó 60,4 millones de dólares en 82 mercados, lo que eleva su total global a 140,9 millones de dólares.

“Todos sabemos que el negocio del cine no es fácil. Creo que hoy es más difícil que nunca”, declaró Kevin Wilson, director de distribución nacional de Amazon MGM Studios, a Associated Press el domingo. “Y lograr que las películas de ciencia ficción lleguen a un público amplio no es tarea sencilla”.

Sin embargo, los resultados del fin de semana los colocaron en una posición privilegiada junto a "Oppenheimer", que según Wilson es "sin duda algo especial". La película se está proyectando en todo el país, con mercados como Salt Lake City, Denver y Portland registrando cifras superiores a las esperadas, lo que, según Wilson, sugiere que también están atrayendo a público familiar.

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, “Project Hail Mary” costó aproximadamente el doble que “Oppenheimer”, con un precio que ronda los 200 millones de dólares. Sin embargo, también cuenta con excelentes críticas y puntuaciones del público, y podría tener un gran éxito en taquilla. Según las encuestas a la salida de PostTrak, donde obtuvo cinco de cinco estrellas, el 83% del público afirmó que la recomendaría sin duda a sus amigos. La distribución por género mostró una ligera mayoría masculina (57%), y el 55% del público era menor de 35 años.

En una época en la que el atractivo de las estrellas de cine siempre está en entredicho, Wilson afirmó: "No cabe duda de que Ryan Gosling es una estrella singular que posee el enorme atractivo global y el carisma necesarios para protagonizar una historia como esta".

La película gira en torno al personaje de Gosling, quien despierta solo y con poca memoria en una nave espacial, donde su misión aparente es intentar salvar al sol de la extinción. Como ya es habitual en películas de gran presupuesto como "Project Hail Mary", las pantallas premium de gran formato tuvieron una gran demanda, representando el 56% de la recaudación del fin de semana. Solo las pantallas IMAX aportaron 27,6 millones de dólares del total mundial.

“El siguiente aspecto interesante será cuánto tiempo podrá mantenerse en cartelera esta película, lo cual creo que podría ser algo especial”, dijo Wilson.

“Project Hail Mary” tendrá un segundo fin de semana prácticamente libre de gran competencia hasta que pierda sus pantallas IMAX ante “The Super Mario Galaxy Movie” el 1 de abril.

El otro gran estreno de Hollywood, “Ready or Not 2: Here I Come”, un lanzamiento de Searchlight, quedó en un distante cuarto lugar con 9,1 millones de dólares, detrás de “Hoppers” de Disney y Pixar (18 millones de dólares) y la secuela de Bollywood “Dhurandhar: The Revenge”, que recaudó 9,6 millones de dólares de viernes a domingo según el distribuidor estadounidense; Comscore proyecta una cifra ligeramente superior de 10 millones de dólares. La adaptación de Universal de Colleen Hoover, “Reminders of Him”, completó el top cinco en su segundo fin de semana con 8 millones de dólares.

Viva Pictures también estrenó una adaptación animada del popular libro infantil "El pez gruñón" en 1.854 salas de cine, que se situó en noveno lugar con 1,5 millones de dólares.

Según Comscore, la recaudación en taquilla en lo que va del año ha aumentado en torno a un 21%.

“El éxito de ‘Project Hail Mary’ está generando un impulso sin precedentes y está revitalizando el mercado cinematográfico”, afirmó Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore. “Este es un negocio que se basa en el impulso, y esto es precisamente lo que la industria necesitaba ahora mismo”.

Las 10 películas más taquilleras en Estados Unidos

Con la publicación de las cifras definitivas a nivel nacional el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de entradas para el período comprendido entre el viernes y el domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Proyecto Hail Mary”, 80,5 millones de dólares.

2. “Hoppers”, 18 millones de dólares.

3. “Dhurandhar: La venganza”, 10 millones de dólares.

4. “Ready or Not 2: Here I Come”, 9,1 millones de dólares.

5. “Recordatorios de él”, 8 millones de dólares.

6. “Scream 7”, 4,3 millones de dólares.

7. “Goat”, 3,7 millones de dólares.

8. “Undertone”, 3 millones de dólares.

9. “El pez gruñón”, 1,5 millones de dólares.

10. “Ópera MET: Tristán e Isolda”, 722.499 dólares.