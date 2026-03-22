Adam Pearson, actor de “A Different Man”, responde a comediante que hizo un chiste sobre su físico

El actor británico Adam Pearson, conocido por su papel en la película "A Different Man", le respondió al comediante Danny Polishchuk por burlarse de su rostro, afectado por una rara condición genética llamada neurofibromatosis.

A través de X (anteriormente Twitter), Polishchuk compartió una fotografía de Pearson en la alfombra roja de los Oscar junto al texto: "Yo y los chicos después de tomar péptidos chinos durante cinco años".

El protagonista del drama nominado al Óscar en 2025 colgó un mensaje en esa misma red social donde presumió su mención en la 97ª edición de los Premios de la Academia a pesar de sufrir una deformación facial.

"Hoy aprendí que tomar péptidos durante cinco años te convierte en miembro de la Academia, actor galardonado y asistente a los Oscars", publicó Pearson en su cuenta de X.

"Puedes saber mucho sobre el carácter de una persona al ver a quién está dispuesto a menospreciar, incluso en nombre de la comedia", añadió.

Pearson tiene cubierto su rostro con miles de tumores, en su mayoría no cancerosos (benignos), aunque algunos pueden volverse cancerosos (malignos).

Según National Institute of Neurological Disorders and Stroke, la neurofibromatosis (NF) se refiere a un grupo de enfermedades genéticas que implican el desarrollo de tumores que pueden afectar el cerebro, la médula espinal y los nervios que transmiten señales entre el cerebro, la médula espinal y otras partes del cuerpo.