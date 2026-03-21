Cortometraje “El colmadón” triunfa en la "Semana Más Corta 2026" de la Pucmm

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) concluyó este viernes la decimonovena edición de su festival de cortos universitarios "Semana Más Corta 2026".

Esta entrega se destacó por el notable protagonismo del talento femenino, que lideró las premiaciones de la noche, con la excepción de la categoría de Mejor Edición, otorgada a Alexander Álvarez.

El premio principal del evento, "Mejor Corto Semana Más Corta 2026", fue otorgado a "El colmadón". El audiovisual de ficción, dirigido por María Fernanda Sánchez y María Laura Ben Pérez, relata la historia de don Manuel, el dueño de un negocio que planea vender su local para jubilarse en Nueva York.

Afiche de "El colmadón", cortometraje dirigido por María Fernanda Sánchez y María Laura Ben PérezEXTERNA

Durante el acto de clausura, el profesor y crítico de cine Félix Manuel Lora Robles destacó la calidad de las obras presentadas: “Bajo el lema 'vivimos las palabras para soñar en imágenes', hemos confirmado que narrar es, en esencia, un acto de transformación, un convertir en la memoria, en emoción y un pensamiento, en experiencia sensible”.

Lora se dirigió a los jóvenes realizadores señalando que "el cine que necesitamos está en sus manos, en su capacidad de imaginar y de transformar".

De igual forma, la periodista Edith Febles reflexionó sobre el contraste entre este tipo de iniciativas académicas y el entorno mediático actual. “Cuando uno ve redes tan pobres, lenguajes empobrecidos, el insulto como un mecanismo de comunicación, un mundo más violento, uno quiere pensar que es posible pensar en grande y hacer cosas distintas”, indicó.

Semana más corta.EXTERNA

Los audiovisuales fueron evaluados por un jurado integrado por Dahiana Acosta y José Aquino, de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopreci), y el fotógrafo Smayle Domínguez.

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El festival se desarrolló del 16 al 19 de marzo con la exhibición de 29 trabajos audiovisuales. Este año, el evento estuvo dedicado a la literatura dominicana y su influencia en el cine.

Las producciones ganadoras se proyectarán el próximo miércoles 25 de marzo en las salas de Caribbean Cinemas en Downtown Center. Los premiados en las categorías principales recibieron cuentas de ahorro por valor de RD$5,000 en La Nacional de Ahorros y Préstamos.

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lista oficial de los ganadores

Mejor Cortometraje

María Fernanda Sánchez y María Laura Ben - El colmadón

Mejor Dirección

María Fernanda Sánchez y María Laura Ben - El colmadón

Mejor Guion

Lolie Taína Bogen - Un regard

Mejor Dirección de Fotografía

Mia Arache Germosén - Sol de acero

Mejor Edición

Alexander Álvarez - El colmadón

Mejor Corto Documental

Lolie Taína Bogen - Apartadas, pero no solas

Premio del Público

Hannah Wagner y María Isabel Heyaime - Me muero de hambre

Mejor Tesis Documental

Albanelys Taveras y Chantal González - De guitarra y corazón

Mejor Corto Interuniversitario

Diana Tejada -UNIBE- Lacuna

Mención Especial Cortos Intercolegiales

Keymi Haymar -Calasanz- Sal en la sangre

Yésica Novas -Centro Educativo en Artes Gerardo Jansen- La marea del adiós