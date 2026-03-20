Chuck Norris: el mito del héroe imbatible y las dos veces que fue derrotado en el cine

Chuck Norris falleció este viernes 20 de marzo del 2026, él fue una de las grandes estrellas del cine de acción y para sorpresa de miles de sus fans hay dos peleas que perdió en la gran pantalla.

Pese a que el estadounidense de 86 años de edad fuera casi invencible al punto de tener “memes” haciendo referencia a ello como “Si Chuck Norris toca agua hirviendo, el agua se quema” hubo un par de actores que pudieron presumir dejarlo en la lona.

El más recordado es Bruce Lee en la cinta “El furor del dragón” de 1972 en la que ambos montaron una espectacular coreografía de artes marciales de 10 minutos.

Luego de esto y de que su personaje sufriera la fractura de un brazo y una pierna sin negarse a rendirse, su contrincante decide darle un golpe mortal para luego poner el karate-gi y el cinturón negro sobre su cuerpo mostrando sus respetos hacia un guerrero digno.

Por otro lado, en “Masacre en San Francisco” de 1974 Don Wong también derrotó a Norris, aunque al igual que en la ocasión anterior no fue sin una larga pelea antes.

Sin embargo, en esta película el personaje de Chuck es un poco más maltratado, siendo arrojado a un estanque en el que se le cae el tinte del cabello y finalmente tras ser vencido en artes marciales termina tras las rejas.

Esas son las únicas dos peleas que el actor que hacía gala de ser invencible, incluso en diálogos de películas como “Los Indestructibles 3” en la que luego de ser cuestionado sobre la mordedura de una serpiente dice:

“Sí, así fue pero después de cinco días de dolor intenso, la cobra murió”, perdió aunque en la vida real dejó un récord más impresionante.

Norris fue un verdadero campeón de karate, disciplina en la que obtuvo 183 victorias, 10 derrotas y 2 empates.

Aún así, la figura de Chuck logró imponerse aún entre los actores de acción más memorables, ya que para muchos, fue el más grande de todos, dejando así un hueco difícil de llenar tras su muerte a los 86 años.