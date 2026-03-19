Chuck Norris fue hospitalizado tras una emergencia médica en Hawái

El actor estadounidense Chuck Norris sufrió una emergencia médica y tuvo que ser hospitalizado en Hawái, reportó el jueves la prensa estadounidense.

El actor de 86 años enfrentó una situación no definida de manera repentina en la isla de Kauai, publicó el medio TMZ.

El portal de noticias no ha revelado cuáles han sido las circunstancias que han llevado al hospital al protagonista de la serie "Walker, Texas Ranger", únicamente informan de que el incidente ocurrió "en las últimas 24 horas".

En el cine su actuación más memorable es junto a Bruce Lee, en "El furor del dragón", donde al final se enfrenta en un combate épico a Tang Lung (Bruce Lee) en el Coliseo de Roma, siendo derrotado. Este filme le dio notoriedad en la industria cinematográfica, lo que supo explotar proyectándose en el celuloide.

Después de ese filme, Norris actuó en diversas películas de acción, la mayoría de ellas interpretando papeles de héroe, en donde demostró sus habilidades marciales.

Norris, una leyenda de las artes marciales célebre por protagonizar taquilleras películas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicación en las redes sociales.

La celebridad estaba entrenando en la isla el miércoles y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes.