¿Qué trae la Semana Más Corta 2026?

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) inició este lunes una nueva edición del festival de cortometrajes universitarios “Semana Más Corta 2026”, un espacio gratuito de exhibición audiovisual y termómetro creativo de las inquietudes y miradas de los jóvenes realizadores.

Este año, el evento está dedicado a la literatura dominicana y su influencia en el cine.

“Vamos a tener adaptaciones de poemas, de cuentos, de novelas”, adelantó el coordinador del evento y de la carrera de Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficos de esta universidad, Félix Manuel Lora, así como propuestas de cine experimental que reflejan la sensibilidad de la juventud actual.

Lora agregó que, aunque los formatos y estilos varían, existe un elemento constante en los cortometrajes que ha identificado en el transcurso de las 19 ediciones que cumple el festival. Se refiere a las inquietudes generacionales que quedan retratadas en los cortometrajes.

“Aquí los estudiantes vierten en sus obras las características propias de la juventud de cada época. En ediciones anteriores había una preocupación de los estudiantes frente a los problemas sociales, y eso se reflejaba en los temas de los cortometrajes”, explicó el docente.

Agregó que las puestas en escena han dado un giro hacia los problemas más personales y la salud mental. “Es un reflejo que se da, no se impone”, puntualizó el profesor.

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Desde este martes 17 al jueves 19 de marzo, las proyecciones de cortos se realizarán en horario de 6:00 a 8:00 de la noche, en el auditorio de la PUCMM campus Santo Domingo, ubicado en la avenida Bolívar, esquina Abraham Lincoln del Distrito Nacional.

En estos tres días de proyecciones se presentarán 29 cortometrajes, unas 10 exhibiciones y más de 60 minutos por día. Este martes se presentan obras como “Capicúa”, “Cómo perder un tíguere”, “El colmadón”, “Pipiola” y “Joshua”, junto a cortos invitados de Chavón e Intec.

Para este miércoles 18 de marzo, la cartelera incluye producciones como “Las preferidas”, “Me muero de hambre”, “Monstruo” y “Bocas”, además de trabajos invitados de Unapec y Unibe. El jueves 19 de marzo, la jornada incluye “De guitarra y corazón”, “Puntada”, “El bar de Leti” y “Apartadas, pero no solas”, junto a piezas intercolegiales.

El viernes 20 de marzo, en el gran cierre del evento, se otorgarán las premiaciones de los cortometrajes ganadores de las siete categorías a concurso, incluyendo premio del público, mejor corto interuniversitario y Mejor Corto Semana Más Corta 2026.

La “Semana Más Corta” se remonta al 2008 y una asignatura dentro de la carrera Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficos llamada “Arte y técnicas cinematográficas”. Desde entonces, y ya con un carácter formativo, este evento se ha consolidado como el festival de cortometrajes universitarios más longevo del país.