Premios Oscar: el cine de autor todavía puede imponerse dentro del sistema industrial de Hollywood

El domingo fue uno de esos días en los que el corazón dominicano estuvo dividido entre dos escenarios distintos, pero igual de intensos. Primero, el país entero se reunió frente al televisor para ver la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol contra Estados Unidos. El resultado final fue 2 a 1 a favor del equipo norteamericano.

Simultáneamente, la atención estaba a la par con Hollywood, donde la industria del cine celebró la edición número 98 de los Premios Oscar.

Si el Clásico Mundial tiene su épica deportiva, los Oscar tienen su propio tipo de drama. Campañas largas. Expectativas infladas. Sorpresas. Y cada vez más, batallas silenciosas de reputación.

La gran ganadora de la noche fue One Battle After Another. La película dirigida por Paul Thomas Anderson terminó llevándose seis estatuillas, el mayor número de la ceremonia, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor de reparto para Sean Penn. Anderson también ganó el premio a mejor guión adaptado, consolidando lo que muchos consideran uno de los momentos más importantes de su carrera.

En muchos sentidos, este triunfo confirma algo que la temporada de premios venía insinuando desde hace meses. El cine de autor, cuando conecta con el momento cultural adecuado, todavía puede imponerse dentro del sistema industrial de Hollywood.

El otro gran protagonista de la noche fue "Sinners", la ambiciosa película dirigida por Ryan Coogler. La cinta llegó a la ceremonia con un récord de 16 nominaciones, superando marcas históricas que durante décadas parecían intocables. Sin embargo, terminó llevándose cuatro premios.

Entre ellos, el más celebrado fue el Oscar a mejor actor para Michael B. Jordan. La película también ganó mejor guion original para Coogler y mejor fotografía para Autumn Durald Arkapaw, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer y mujer de color en ganar esa categoría.

El triunfo de Jordan fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Su actuación en Sinners, interpretando a dos gemelos dentro de la misma historia, fue considerada por muchos críticos como el papel más complejo de su carrera.

Pero ese premio también estuvo marcado por una narrativa paralela que dominó buena parte de la temporada: la caída de quien durante meses fue considerado el favorito.

Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, había encabezado muchas de las predicciones tempranas del Oscar. Su campaña fue intensa y omnipresente, diseñada para convertir su actuación en uno de los grandes eventos culturales del año.

Sin embargo, en el tramo final de la temporada ocurrió algo que Hollywood conoce demasiado bien. La conversación dejó de centrarse en la actuación y empezó a centrarse en el actor.

Durante un evento público, Chalamet hizo comentarios que fueron interpretados como despectivos hacia disciplinas artísticas como la ópera y el ballet, afirmando que eran formas de arte de las que nadie parecía preocuparse ya. Aunque posteriormente intentó matizar sus palabras, la reacción fue inmediata.

Artistas e instituciones culturales reaccionaron con críticas, señalando que el comentario era especialmente desafortunado viniendo de alguien que creció en un entorno familiar ligado al mundo del ballet.

En Hollywood, las campañas del Oscar son tan frágiles como intensas. La percepción pública pesa. Y aunque es imposible afirmar que esa polémica definió el resultado final, lo cierto es que la conversación alrededor de Chalamet cambió radicalmente en cuestión de semanas.

Mientras tanto, Jessie Buckley ganó el Oscar a mejor actriz por su trabajo en Hamnet, una interpretación que cautivó tanto al público como a los votantes de la Academia por su intensidad emocional. Buckley convierte el duelo en algo casi físico, una presencia silenciosa que se queda flotando en cada escena. Muchos críticos describieron su actuación como una de las más poderosas del año.

En las categorías de reparto, Sean Penn ganó mejor actor de reparto por One Battle After Another, sumando un nuevo premio a una carrera ya llena de interpretaciones memorables. En mejor actriz de reparto, el Oscar fue para Amy Madigan por Weapons, una victoria que sorprendió a algunos analistas pero que fue recibida con entusiasmo dentro de la industria.

El resto de los premios completó un panorama bastante diverso del cine contemporáneo.

La película noruega "Sentimental Value" ganó el Oscar a mejor película internacional, consolidando el fuerte momento que vive el cine europeo dentro del circuito global de festivales y premios.

El documental Mr. Nobody Against Putin se llevó el premio en su categoría, mientras que la animación KPop Demon Hunters ganó tanto mejor película animada como mejor canción original con el tema Golden.

En el apartado técnico, Frankenstein dominó varias categorías como diseño de producción, maquillaje y vestuario. F1 se llevó el Oscar a mejor sonido y "Avatar Fire and Ash" ganó el premio a mejores efectos visuales.

Más allá de los resultados específicos, la ceremonia dejó algo que el Oscar sigue produciendo cada año. Una conversación global sobre el cine.

Las películas presentes en las categorías principales reflejaron un panorama extraordinariamente diverso.

Desde la ambición narrativa de One Battle After Another hasta el drama histórico de Hamnet, pasando por la intensidad musical de Sinners, la introspección europea de Sentimental Value o la ambición generacional de Marty Supreme.

Todas esas películas, con estilos muy distintos, representan algo que sigue siendo fundamental para el cine contemporáneo. La búsqueda constante de nuevas formas de contar el mundo.

El domingo, República Dominicana vivió dos historias al mismo tiempo. En el diamante, un equipo que jugó con orgullo aunque el marcador no estuviera de su lado.

En Hollywood, una industria que sigue reinventando sus narrativas sobre éxito, reconocimiento y reputación.

El béisbol y el cine parecen mundos completamente distintos. Pero ambos comparten algo esencial.

Cada temporada cuenta una historia.

Y algunas de esas historias, como las de ayer, terminan siendo mucho más interesantes que el resultado final.