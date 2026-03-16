Judy Pace, actriz de "Cotton Comes to Harlem", murió a los 83 años mientras dormía

La actriz Judy Pace, quien protagonizó la película de acción de 1970 "Algodón en Harlem" ("Cotton Comes to Harlem"), murió mientras dormía. Tenía 83 años.

Un portavoz de la familia, Joseph Babineaux, dijo a The Hollywood Reporter que Pace se encontraba visitando a sus familiares en Marina del Rey, California, donde falleció el miércoles.

Durante 15 temporadas, Pace interpretó a Vickie Fletcher en la telenovela "Peyton Place" (1968) y a la abogada Pat Walters en el drama "The Young Lawyers" (1970), ambas producciones de ABC.

Pace se destacó con su papel de Iris Brown, la malhumorada novia del reverendo interpretado por Calvin Lockhart, en "Cotton Comes to Harlem".

En el año 1963, Pace debutó en la cinta de terror "13 Frightened Girls", dirigida por William Castle.

Sus créditos también incluyen: "The Thomas Crown Affair" (1968), "Cool Breeze" (1972), "Up in the Cellar" (1970), "I Dream of Jeannie", "Mod Squad", "Shaft", "Medical Center", "Kung Fu", "Sanford and Son", "Good Times" y "The New Odd Couple".