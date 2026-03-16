luctuosa
El actor John Alford fue encontrado muerto en prisión tras ser condenado por agresión sexual
Según BBC, Alford negó haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 14 años y haber agredido sexualmente a una niña de 15 años en la casa de un amigo en Hoddesdon, Hertfordshire, en abril de 2022.
El actor John Alford, conocido por su trabajo en series como "Grange Hill" y "London's Burning", fue hallado muerto en la prisión HMP Bure en Norfolk.
John Shannon, nombre real de John Alford, quien cumplía condena por agresión sexual contra dos adolescentes, apostó a un caballo y ganó horas antes de su muerte.
Su amigo íntimo, Justin Smith, publicó en Facebook: “A John le gustó una apuesta, llamó a su hermana para que apostara por él…”.
Un portavoz del Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento a The Mirror: "John Shannon falleció en prisión el 13 de marzo de 2026. Como en todos los casos de fallecimiento bajo custodia, el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional investigará el caso".
Según BBC, Alford negó haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 14 años y haber agredido sexualmente a una niña de 15 años en la casa de un amigo en Hoddesdon, Hertfordshire, en abril de 2022.
Alford fue declarado culpable en septiembre de 2025 y cuatro meses después fue condenado a ocho años y medio de prisión.