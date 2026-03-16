El actor John Alford fue encontrado muerto en prisión tras ser condenado por agresión sexual

El actor John Alford, conocido por su trabajo en series como "Grange Hill" y "London's Burning", fue hallado muerto en la prisión HMP Bure en Norfolk.

John Shannon, nombre real de John Alford, quien cumplía condena por agresión sexual contra dos adolescentes, apostó a un caballo y ganó horas antes de su muerte.

Su amigo íntimo, Justin Smith, publicó en Facebook: “A John le gustó una apuesta, llamó a su hermana para que apostara por él…”.

Un portavoz del Servicio Penitenciario confirmó el fallecimiento a The Mirror: "John Shannon falleció en prisión el 13 de marzo de 2026. Como en todos los casos de fallecimiento bajo custodia, el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional investigará el caso".

Según BBC, Alford negó haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 14 años y haber agredido sexualmente a una niña de 15 años en la casa de un amigo en Hoddesdon, Hertfordshire, en abril de 2022.

Alford fue declarado culpable en septiembre de 2025 y cuatro meses después fue condenado a ocho años y medio de prisión.