Michael B. Jordan gana su primer Óscar a mejor actor por ‘Sinners’

Jordan se impuso a Timothée Chalamet, uno de los favoritos de la Academia.

El actor estadounidense Michael B. Jordan recibe el premio al Mejor Actor Protagonista por "Sinners" en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios Óscar.AFP

El actor estadounidense Michael B. Jordan conquistó este domingo su primer Óscar a mejor actor por su interpretación en ‘Sinners’, imponiéndose a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), uno de los favoritos de la Academia, el brasileño Wagner Moura (‘O Agente Secreto’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’) y a Ethan Hawke (‘Blue Moon’) .

