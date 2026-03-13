Convocan a casting en República Dominicana para película de Residente y Bad Bunny

La producción de “Porto Rico”, cinta que será dirigida por René Pérez (Residente) y protagonizada por Bad Bunny, comenzará su proceso de selección de talento en República Dominicana.

La filmación de la película, inspirada en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa, tendrá locaciones en ambos países.

La convocatoria fue realizada por la agencia de casting VHO Casting y buscan adolescentes y hombres entre 12 y 50 años residentes en República Dominicana o Puerto Rico.

Se informó que un grupo de 250 hombres entre 12 y 25 años, fue el primer grupo convocado vía correo electrónico.

"Más adelante daremos oportunidad a roles femeninos y a personas en un rango mayor y menor de edad", dijo a Listín Diario Valerie Hernández, directora de VHO Casting.

Con “Porto Rico” Residente, debutará como director de largometraje con un drama histórico épico ambientado en el Puerto Rico colonial del siglo XIX.

Bad Bunny asumirá su primer papel protagónico en el cine, acompañado por Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton.

La producción cuenta con el respaldo del realizador mexicano Alejandro González Iñárritu y el guión fue coescrito por Alexander Dinelaris, ganador del Premio Oscar por Birdman.

La trama gira en torno a José Maldonado Román, alias “Águila Blanca”, un revolucionario que luchó contra el colonialismo español a finales del siglo XIX.

El propio Residente declaró en un comunicado que “la verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia” y que la película es “una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.