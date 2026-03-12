Todo sobre el Óscar: Telesistema tendrá cobertura total para la audiencia dominicana

Telesistema será el canal oficial de la transmisión en la República Dominicana de los Óscar, llevando a la audiencia todos los detalles de esta esperada ceremonia con una producción especial que incluirá comentarios en vivo, análisis y reportes especiales fuera de estudio para vivir la experiencia del Premio de la Academia y Ciencias Cinematográficas desde el país.

La cobertura iniciará a las 6:00 de la tarde con la tradicional alfombra roja, bajo la conducción de Dafne Guzmán, Dawilda González y Radhamés Espíritu, quienes llevarán a la audiencia la llegada de las más grandes estrellas, los ‘looks’ más comentados de la noche y todo el glamour que marca el inicio de la celebración más importante de la industria cinematográfica mundial.

A las 7:00 de la noche, comenzará la gala de premiación, con la traducción simultánea, comentarios y análisis a cargo de Miralba Ruíz y Miguel Cunillera, quienes acompañarán a los televidentes durante toda la presentación con información, contexto y reacciones en tiempo real sobre cada uno de los momentos más relevantes de la premiación.

Como parte de la propuesta especial de este año, Telesistema pondrá en pantalla una producción local ampliada, que incluirá reporteros, conectando con invitados y seguidores del cine que vivirán la emoción de los Óscar desde espacios especialmente preparados para la ocasión, aportando así una perspectiva cercana y dinámica a la transmisión internacional.

De esta manera, Telesistema reafirma su compromiso de ofrecer a la audiencia dominicana los grandes eventos del entretenimiento mundial, con una cobertura especial que combina el espectáculo global de Hollywood con una producción local diseñada para que los televidentes disfruten cada instante de la gran noche del séptimo arte.

TIENDE SU ALFOMBRA

La Academia de Hollywood desplegó el miércoles la famosa alfombra roja por la que desfilarán las estrellas invitadas a la 98º edición de los premios Óscar, que se celebrará este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

El comediante estadounidense Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo presentará la gala, ayudó a extender el tapiz que cubrirá por unos días parte del Paseo de la Fama para dar paso a los protagonistas del cine de este año.

Vestido con un enterizo, el presentador se recostó sobre la alfombra y sacó músculo mientras la empujaba junto a varios operarios.

“Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo mucho con los incendios, pero este año se esperan cambios más grandes” y alguna que otra sorpresa, indicó O’Brien a la prensa.

También, adelantó que “va a formar una parte importante del programa” el homenaje a figuras y personalidades de Hollywood fallecidas en el último año, entre los que se encuentra su amigo Rob Reiner, asesinado junto a su mujer, Michelle, el pasado diciembre en su casa de Los Ángeles.

“Tendrán que encender la televisión y ver la gala”, agregó el comediante tras ser preguntado sobre si este año habrá reivindicaciones políticas o alusiones a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El presentador de la 98º edición de los premios Óscar, Conan O'Brien, posa sobre la alfombra de la gala, desplegada este 11 de marzo de 2026, en Los Ángeles (EE.UU.).EFE/Chris Torres

LO QUE SE SABE

La 98º edición de los premios más importantes del cine se transmitirá en directo por ABC y en la plataforma Hulu el tercer domingo de marzo a partir de las 16:00 hora local.

La entrega de galardones contará con la participación de estrellas invitadas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore o los ganadores en las categorías de interpretación de la pasada edición.

La 98º edición tendrá además actuaciones especiales que estarán inspiradas en dos de las películas más populares de la temporada: ‘K-Pop Demon Hunters’ y ‘Sinners’.

El drama ‘Sinners’ (‘Los pecadores’), del director Ryan Coogler, parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas; seguida de ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), la obra de Paul Thomas Anderson, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe; o la brasileña ‘O agente secreto’, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.