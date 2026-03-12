“Milly, Reina del Merengue” llegará a los cines el 16 de abril

La vida, obra y música de la artista dominicana Milly Quezada está lista para llegar a todos los cines del país este jueves 16 de abril, un largometraje musical inspirado en la historia de la icónica merenguera intérprete de éxitos como “Volvió Juanita” y “Solo contigo”.

Se trata de “Milly, Reina del Merengue”, una biopic de 118 minutos protagonizada por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr., bajo la dirección, guion y producción de Leticia Tonos Paniagua y producción ejecutiva de la propia merenguera ganadora del Latin Grammy y reconocida con el premio a la excelencia de The Latin Recording Academy.

La historia narra cómo, tras verse obligada a emigrar a Estados Unidos a temprana edad en medio de la agitación política en su país, llega al Washington Heights de los años setenta en medio del auge de la música latina. Allí inicia un viaje emocional que la lleva a encontrar su propia voz.

“Además del béisbol, la música es la huella digital por la que se nos reconoce mundialmente, y Milly es su gran embajadora. Queremos aprovechar ese atractivo no solo cultural, sino también comercial, a través de una propuesta atrevida dentro de nuestro cine como lo es el género musical. ¡Prepárense para reír, bailar y emocionarse!”, manifestó Leticia Tonos.

Además, “Milly, Reina del Merengue” cuenta con la participación de Jalsen Santana, Nicole Padrón, Raidher Díaz, Carasaf Sánchez, Raymond Moreta, Cindy Galán, Gracielina Olivero, Marisabel Marte, Braulio Castillo, Pavel Núñez, Jandy Ventura, Ramón Tolentino y DJ Topo, así como con la producción ejecutiva de Rose Marie Vega, Leslie V. Cohen, Daysi Cruz Cid, Annabelle Mullen y Frankie Cueto.

Guiada por canciones del célebre repertorio de Milly Quezada, la película ofrece un recorrido íntimo y vibrante por sus primeros años en el Nueva York de las décadas de 1970 y 1980, capturando el pulso cultural que dio forma tanto a la artista como a toda una generación.

“Milly, Reina del Merengue” está producida por Línea Espiral (RD), Belle Films (PR), Reaktor (PR). Asimismo, fue la película de apertura del 18vo. Festival de Cine Global de Santo Domingo, Selección Oficial del Miami Film Festival y del Festival Internacional de Cine de Panamá, donde tendrá el honor de ser la película que cierre tan importante evento.