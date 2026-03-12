Actores blancos acapararon los papeles en el cine de EE.UU. en 2025; latinos obtuvieron solo el 5 %

Los latinos tuvieron solo el 5 % de todos los papeles de cine en Hollywood en 2025, incluyendo solo el 2,8 % de los protagónicos, pese a representar el 20 % de la población de Estados Unidos, reveló un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en vísperas de los premios Óscar.

Aunque los datos están por encima de 2024, cuando los hispanos tuvieron el 3,6 % de todos los roles y el 1 % de los principales, los investigadores de UCLA advirtieron de que los hispanos persisten como el grupo étnico "más subrepresentado" en el cine.

"A lo largo de cada uno de los grupos raciales y étnicos, el grado de subrepresentación continúa siendo más severo para los actores latinos dentro de todos los roles de cine", indicó el 'UCLA Hollywood Diversity Report' (Reporte de la diversidad de Hollywood).

Al considerar el resto de grupos étnicos, los actores blancos acapararon casi dos de cada tres papeles, el 64,8 %, aunque representan el 54,8 % de los habitantes de Estados Unidos, según datos del Censo.

En tanto, los actores afrodescendientes obtuvieron 11,3 % de los papeles, los asiáticos el 6,3 %, las personas multirraciales el 11 %, los indígenas 0,8 % y otro 0,8 % fueron de actores con ascendencia del Oriente Medio y el norte de África.

El informe también advirtió de una "aguda caída" en la representación de las mujeres, quienes obtuvieron solo el 37,07 % de los roles protagónicos, más de 10 puntos menos que el 47,6 % en 2024, el punto más cercano a la paridad en el que han estado.

Por otro lado, señaló un "patrón preocupante" en la realización de filmes, pues solo una de cada 10 directores son mujeres, mientras que los latinos solo dirigieron 2,5 % de las producciones en total.

La falta de diversidad ocurrió pese a éxitos como el de 'Sinners' ('Pecadores'), una película de terror que usa a los vampiros como una metáfora del racismo en el sur estadounidense durante la era de Jim Crow y que el domingo competirá por un récord de 16 nominaciones al premio Óscar, tras recaudar más de 50 millones de dólares.

La investigación concluyó que las "audiencias de color", lo que incluye a latinos, "son indicadores tempranos de éxito" de una película, pues los hispanos, afroamericanos y otras grupos étnicos compraron al menos la mitad de las entradas de cine de 11 de los 20 filmes más exitosos del año.

"Los estudios de cine no pueden permitirse alejarse de las mujeres y las personas de color durante este momento en el que la industria cinematográfica está aún batallando", comentó Ana-Christina Ramón, directora de la Iniciativa de Investigación de Entretenimiento y Medios en UCLA, en un comunicado.

Además, el informe agregó que el género más exitoso entre las películas fue el de terror, uno de los favoritos entre las audiencias latinas y afrodescendientes.