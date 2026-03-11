El premio Óscar a la Mejor Dirección es uno de los galardones más ansiados entre los que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En la última edición, la número 97 de los Premios Óscar, el galardón recayó en Sean Baker, por ‘Anora’.

Descubrimos quiénes son los directores de cine con más premios Óscar.

Con 4 Óscar: John Ford

John Ford (1894-1973) es el cineasta más premiado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Con una carrera profesional de más de 50 años, en la que participó en casi todas las facetas del arte cinematográfico, Ford dirigió más de 140 películas, muchas de ellas en la época del cine mudo.

Está considerado como uno de los directores de cine más importantes e influyentes de su generación.

Sus 4 premios Óscar fueron ganados gracias a El delator (1935), Las uvas de la ira (1940), ¡Qué verde era mi valle! (1941) y El hombre tranquilo (1952).

Frank Capra

Frank Capra (1897-1991), director italo-estadounidense, vivió su época dorada en el cine de los años 30.

El cineasta consiguió el premio Óscar al mejor director con los filmes Sucedió una noche (1934), El secreto de vivir (1936) y Vive como quieras (1938).

Una de sus películas más famosas, pero por la que no obtuvo un Óscar, fue ¡Qué bello es vivir! (1946). En muchos países se ha convertido en un clásico de las Navidades.

William Wyler

William Wyler (1902-1981) se convirtió a principios de los años 30 en uno de los mayores activos de los estudios Universal.

Dirigió películas de todo tipo. Su forma de rodar era reconocible e incluía innovaciones como la profundidad de campo. Hoy se incluye entre los directores de cine más valiosos.

Consiguió el Óscar hasta en 3 ocasiones por: La señora Miniver (1942), Los mejores años de nuestra vida (1946) y la mítica Ben-Hur (1959).

Elia Kazan

Eliz Kazan (1903-2003) consiguió tres premios Óscar en total. El primero fue en 1948 por mejor dirección de La barrera invisible. El segundo fue en 1955 por La Ley del Silencio. Finalmente, en 1999 recibió un Óscar Honorífico en reconocimiento por su larga trayectoria.

Con 2 premios Óscar al mejor director: Spielberg, Eastwood, González Iñárritu…

De dos galardones disfrutan muchos de los directores más afamados de todos los tiempos.

Lewis Milestone

Lewis Milestone ganó dos Oscars a Mejor Dirección de Comedia. El primero fue en 1928 por Hermanos de Armas, un aclamado drama bélico que marcó un hito en el cine. El segundo lo obtuvo en 1930 por Sin novedad en el frente, un emocionante relato sobre el ataque aéreo estadounidense a Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Frank Borzage

También de 1928, pero en la modalidad de Mejor Dirección Dramática, Frank Borzage recibió este galardón por su película El Séptimo Cielo. Años después, en 1933 se volvió a llevar el mismo premio, en este caso por el filme Chica Mala.

Frank Lloyd

Frank Lloyd fue galardonado con dos estatuillas en los premios de la Academia: en 1929 por Trafalgar y en 1933 por Cabalgata.

Leo McCarey

Leo McCarey cuenta con un primer premio a mejor dirección en 1938 por La Pícara Puritana. Además, en 1945 también fue galardonado por Siguiendo mi camino.

Billy Wilder

De una época anterior sería Billy Wilder, gran maestro de la comedia estadounidense en los 50 y 60 y que se alzó con dos estatuillas con las películas Días sin huella (1945) y El apartamento (1960).

Joseph L. Mankiewicz

Joseph L. Mankiewicz consiguió otros dos Óscar: el primero con su largometraje Carta a tres esposas (1949), película donde se pone de manifiesto su interés por la psicología femenina y con la que obtuvo también otra estatuilla por mejor guión adaptado.

En 1950 logró su segundo galardón con la película Todo sobre Eva.

George Stevens

George Stevens ganó dos Oscar a Mejor Dirección. El primero fue en 1952 por Un lugar en el sol, un drama romántico que destacó por su manejo de la tensión emocional. El segundo lo obtuvo en 1957 por Gigante.

Fred Zinnemann

Friez Zinnemann cuenta son dos galardones de la academia. El primero fue en 1953 por De aquí a la eternidad, un drama de la Segunda Guerra Mundial que se destacó por su enfoque realista. El segundo lo recibió en 1966 por Un hombre para la eternidad, una adaptación histórica sobre la vida de Sir Thomas More que se convirtió en un clásico del cine.

Robert Wise

Robert Wise es otro de ls directores que cuenta con dos estatuillas a Mejor Director. El primero premio lo recibió en 1962 por West Side Story, un musical innovador que se convirtió en un clásico del cine. El segundo lo obtuvo en 1966 por The Sound of Music, otro musical icónico que dejó una marca indeleble en la historia del cine.

Milos Forman

Milos Forman ganó dos Oscars a Mejor Dirección. El primero lo recibió en 1975 por One Flew Over the Cuckoo’s Nest, una adaptación cinematográfica que se convirtió en un clásico. El segundo lo obtuvo en 1984 por Amadeus, una biografía de Mozart que recibió reconocimiento mundial por su magistral dirección.

Clint Eastwood

Clint Eastwood, además de un gran intérprete, se hizo un hueco muy importante en el mundo de la dirección. Los premios Óscar le llegaron con las películas Unforgiven (1992) y Million Dollar Baby (2004).

Steven Spielberg

Steven Spielberg quizás sea el más conocido, ganador del Óscar al mejor director por La lista de Schindler (1993) y Salvar al soldado Ryan (1998).

Spielberg optaba por novena vez al Óscar a mejor director tras ser nominado por su último filme, “The Fabelmans”, en la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, pero no logró la ansiada estatuilla.

Alejandro González Iñárritu

El mexicano Alejandro González Iñárritu también cuenta con dos estatuillas gracias a Birdman (2014) y El renacido (2015). Esta última recibió en total 12 nominaciones a los premios Óscar.

Oliver Stone

Oliver Stone consiguió su primer galardón con Platoon (1984), filme que fue distinguida también por mejor fotografía. Platoon fue la primera de una trilogía basada en la guerra de Vietnam, en la cual Stone participó como soldado de infantería de marina.

Su segundo Óscar le llega con Nacido el 4 de Julio (1989).

Ang Lee

El director de cine taiwanés Ang Lee está también entre los galardonados con dos Óscar. Su primer gran éxito le llegó de la mano de Brokeback Mountain (2005), una historia de vaqueros homosexuales que se convirtió en un fenómeno mundial.

Su consagración como director se confirmó con La vida de Pi (2012), una historia de aventuras con una fotografía que invita a la imaginación.

Mujeres directoras premiadas con un Óscar

Sólo hay tres mujeres distinguidas con un Óscar a la Mejor Dirección.

Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow hizo historia al ganar el Oscar a Mejor Dirección en 2010 por The Hurt Locker. Convirtiéndose en la primera mujer en obtener este galardón, Bigelow fue reconocida por su enfoque tenso y realista en el retrato de los soldados desactivadores de bombas en Irak. Su victoria marcó un hito en la industria cinematográfica, destacando su talento.

Chloé Zhao

Chloé Zhao ganó el Oscar a Mejor Dirección en 2021 por Nomadland, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en recibir este galardón y la primera mujer de ascendencia asiática. Su enfoque íntimo y poético para contar la historia de los nómadas modernos en Estados Unidos fue aclamado por su sensibilidad y su estilo visual único. La película también ganó el premio a Mejor Película.

Jane Campion

Jane Campion ganó el Oscar a Mejor Dirección en 2022 por The Power of the Dog, convirtiéndose en la tercera mujer en la historia en recibir este galardón. Su trabajo en la película fue aclamado por su enfoque profundo y sutil sobre temas como la masculinidad, el poder y la represión emocional, todo ello acompañado de una llamativa dirección de actores y una estética visual única.