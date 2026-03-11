Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cine

Hollywood bajo el sol dominicano: estrellas que han filmado en la República Dominicana

Keanu Reeves se suma a la lista de renombrados actores que filman escenas de películas en locaciones dominicanas

Keanu Reeves se encuentra rodando Shiver", película de ciencia ficción en locaciones dominicanas.

Keanu Reeves en foto de archivo. El actor se encuentra rodando Shiver", película de ciencia ficción en locaciones dominicanas.ARCHIVO/EFE

La actual presencia de Keanu Reeves en República Dominicana, donde se encuentra filmando el thriller "Shiver", ha vuelto a poner al país en conversación dentro de la industria cinematográfica internacional. 

No es la primera vez que una gran estrella aterriza en la isla con una producción de Hollywood. En realidad, desde hace más de cuatro décadas, la República Dominicana ha funcionado como un escenario sorprendentemente versátil para el cine internacional.

La razón es simple. Pocos lugares ofrecen tanta diversidad visual en un territorio relativamente pequeño. 

Selvas densas, playas vírgenes, arquitectura colonial del siglo XVI, montañas dramáticas y carreteras abiertas que pueden transformarse en casi cualquier lugar del mundo frente a una cámara. 

Con el tiempo, estas ventajas se combinaron con incentivos fiscales y estudios modernos como Pinewood Dominican Republic Studios, convirtiendo al país en uno de los centros de producción más activos del Caribe.

Mucho antes de ese crecimiento reciente, varias estrellas internacionales ya habían filmado allí. Uno de los proyectos más significativos fue The Good Shepherd (2006), el drama de espionaje dirigido y protagonizado por Robert De Niro.

La película, que explora los orígenes de la CIA durante la Guerra Fría, utilizó locaciones dominicanas para recrear diferentes países dentro de la historia. 

La producción descubrió lo que muchas otras aprenderían después: el país podía transformarse visualmente en múltiples geografías sin que el público notara la diferencia.

A principios de la década de 2000, otra película llevó una historia profundamente caribeña a las calles de Santo Domingo. 

Andy Garcia dirigió y protagonizó The Lost City (2005), un drama ambientado en La Habana durante los últimos días del régimen de Batista. 

Para recrear la Cuba de los años cincuenta, el equipo filmó extensamente en la Ciudad Colonial. La arquitectura histórica de Santo Domingo permitió reconstruir visualmente una Habana de otra época.

El reparto incluía también a Benicio del Toro, quien participó en una de las narrativas más personales del cine latino de esa década.

Con el paso de los años, el país comenzó a atraer producciones de aventura y acción de mayor escala. Un ejemplo claro es "The Lost City" (2022), la comedia de aventuras protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum. 

La película sigue a una novelista de romances que termina envuelta en una búsqueda arqueológica real en la selva. 

Para crear ese mundo de junglas, cascadas y ruinas escondidas, el rodaje se realizó principalmente en la República Dominicana. 

Locaciones en Samaná, Monte Plata, Casa de Campo y los estudios Pinewood sirvieron como escenario para la historia.

La geografía dominicana permitió que la producción recreara una jungla ficticia llena de cavernas, ríos y montañas sin abandonar el país. 

Además de Bullock y Tatum, el elenco incluía a Daniel Radcliffe, quien interpretó al excéntrico villano de la historia.

Otra estrella que pasó por la isla durante rodajes internacionales fue Gerard Butler, conocido por su trabajo en películas de acción y thriller. Producciones de gran escala han utilizado el país como base logística para rodajes que requieren escenarios tropicales y estructuras de producción flexibles.

El cine de acción también encontró en República Dominicana un aliado natural gracias a sus carreteras abiertas y paisajes costeros. Entre los actores vinculados a proyectos filmados allí se encuentra Vin Diesel, cuyas producciones internacionales han utilizado el país para secuencias que requieren entornos tropicales convincentes.

La isla también ha atraído proyectos protagonizados por Mark Wahlberg, otro actor asociado con producciones filmadas en territorio dominicano. 

El atractivo para este tipo de películas es evidente: locaciones visualmente espectaculares, equipos técnicos cada vez más experimentados y una infraestructura que permite rodajes complejos.

Otro actor que ha trabajado en producciones rodadas en el país es Christian Bale, cuya participación en proyectos de época llevó equipos de filmación a locaciones dominicanas utilizadas para recrear paisajes históricos. 

También Jennifer Lopez ha utilizado diversas locaciones en República Dominicana (Río San Juan, Samaná, Cabrera y Punta Cana) para sus proyectos cinematográficos, destacando principalmente la filmación de la película "Shotgun Wedding" ("Bodas de plomo"), en 2021. Aunque la trama sucede supuestamente en Filipinas, el rodaje fue en el país caribeño.

Ella definió como un sueño haber trabajado junto a actores como Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz, Callie Hernandez, Cheech Marín y D'Arcy Carden y que República Dominicana haya sido el escenario para la filmación de la cinta de comedia de acción romántica.

A lo largo de los años también han pasado por rodajes dominicanos actores como Daniel Radcliffe, cuya presencia en "The Lost City" representó una curiosa transición en su carrera después de Harry Potter. Interpretando a un millonario obsesionado con encontrar un tesoro perdido, Radcliffe filmó numerosas escenas en selvas y cavernas dominicanas.

De manera histórica, en la memoria colectiva del siglo XX queda registrada el rodaje de la cinta "El Padrino II", en 1974, que se filmó parcialmente en República Dominicana.

La producción cinematográfica, dirigida por Francis Ford Coppola, utilizó la ciudad de Santo Domingo para recrear La Habana, Cuba, durante la época de la Revolución Cubana, debido a las restricciones políticas para filmar en la isla gobernada en aquel entonces por Fidel Castro.

En conjunto, estos proyectos muestran cómo la República Dominicana pasó de ser una locación ocasional a convertirse en un centro cinematográfico internacional. 

Hoy el país no solo ofrece paisajes, sino una industria completa capaz de sostener producciones de gran escala.

La llegada actual de Keanu Reeves para filmar un nuevo proyecto simplemente confirma esa evolución. Hollywood sigue descubriendo lo que los cineastas que han trabajado en el país caribeño ya saben desde hace décadas.

