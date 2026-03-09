Timothée Chalamet en el "ojo del huracán" por criticar la ópera y el ballet

Cada año hay una polémica en los días previos a la ceremonia de los Óscar y este año el protagonista está siendo Timothée Chalamet y sus desafortunadas declaraciones contra la ópera y el ballet, lo que ha provocado una airada reacción por parte de algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo.

"Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, tenemos las puertas abiertas", señaló el teatro londinense, una de las óperas más famosas del mundo.

Respondía así a lo que Chalamet dijo durante una charla que mantuvo con Matthew McConaughey en el programa 'Variety & CNN Town Hall', cuando hablaban del descenso de espectadores en las salas de cine.

El protagonista de 'Marty Supreme', donde interpreta a un jugador de ping-pong, trabajo por el que está nominado al Óscar, aseguró que el éxito de una "película seria" como 'Frankenstein', del mexicano Guillermo del Toro, demuestra que el público aún anhela una narrativa con matices, pero también apuntó que algunas personas "buscan entretenimiento rápido".

Chalamet aseguró estar en un punto medio. "Admiro a la gente, y yo mismo lo he hecho, que va a un programa de entrevistas y dice: 'Tenemos que mantener vivas las salas de cine. Tenemos que mantener vivo este género'. Y otra parte de mí piensa que, si la gente quiere ver algo como 'Barbie' o como 'Oppenheimer' lo verá, se esforzará y se mostrará orgulloso".

Pero -afirmó- "yo no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: 'Mantengan viva esta obra aunque parezca que ya a nadie le importa'. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera". "Acabo de perder 14 centavos en audiencia", agregó.

Mientras que la Royal Opera House de Londres incluso invitó al actor a asistir a una de sus representaciones, hubo quienes, como Jamie Lee Curtis no encontraron justificación a sus palabras: "¿Por qué algunos artistas se burlan de otros artistas?".

Y el Royal Ballet and Opera de Londres aseguró que el arte no solo está vivo, sino que está prosperando.

"Más de 200.000 personas asistieron a nuestras presentaciones y experimentaron el poder del ballet", añadió la compañía en Instagram.

La Ópera de París colgó el vídeo de las palabras de Chalamet también en Instagram, seguido de una foto de una representación de 'Nixon en China', de John Adams, en la que se puede ver sobre el escenario una partida de ping-pong.

Acompañó la imagen de una breve frase: "El ping-pong también existe en la ópera @tchalamet".

Mientras que el Teatro Real de Madrid afirmó que "al público le interesa, y mucho, la ópera en el Teatro Real", y la Scala de Milán contestó al actor con un rotundo: "A alguien le importa. Y si nos visitas, puede que a ti también.".

La Ópera de Viena se preguntó: "¿De verdad a la gente no le interesan la ópera y el ballet?". "@tchalamet, considera esta tu invitación personal a Viena. Nuestro escenario te espera".

También el humor apareció en las reacciones. La Ópera de Seattle ofrece un "código promocional TIMOTHÉE" para ahorrar un 14 % en las entradas para ver 'Carmen' y la actriz española Karla Sofía Gascón (protagonista de la polémica pre-Óscar del año pasado) publicó un fotomontaje con una imagen del actor y otra suya, como si mantuvieran una conversación telefónica.

"Hola Karla, ¿crees que me dejarán pasar por la alfombra roja de los Óscar?" -a ella no se lo permitieron-. "¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim".

El año pasado la polémica contra Gascón comenzó dos meses antes de la gala por unos tuits de contenido racista, asunto que acabó con sus posibilidades de llevarse el Óscar al que estaba nominada por 'Emilia Pérez'.

Pero este año, Chalamet no se verá afectado porque los votos para la 98 edición de los Óscar, que se celebrará este próximo domingo, se cerraron el pasado 5 de marzo.