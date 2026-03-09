Jennifer Runyon Corman, actriz conocida por su papel en “Los Cazafantasmas”, muere a los 65 años

Jennifer Runyon Corman, actriz conocida por sus papeles en la película "Los Cazafantasmas" y la serie de CBS "Charles al mando", murió. Tenía 65 años.

La familia de Runyon confirmó su muerte en redes sociales: "El pasado viernes por la noche falleció nuestra querida Jennifer. Fue un viaje largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia. Ella siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos... Descansa en paz, nuestra Jenn".

Runyon murió después de una batalla de seis meses contra el cáncer, confirmó su representante, Scott Ray, según Fox News.

En 1984, Runyon interpretó a una estudiante en la trama original de "Los Cazafantasmas", junto a Bill Murray (Dr. Peter Venkman), y encarnó a Gwendolyn Pierce durante la primera temporada de la comedia "Charles al mando".

Luego, en el año 1988, apareció en el drama televisivo de Navidad "A Very Brady Christmas".