luctuosa
Jennifer Runyon Corman, actriz conocida por su papel en “Los Cazafantasmas”, muere a los 65 años
La actriz padecía de cáncer batalla contra el cáncer, confirmó su representante, Scott Ray, según Fox News.
Jennifer Runyon Corman, actriz conocida por sus papeles en la película "Los Cazafantasmas" y la serie de CBS "Charles al mando", murió. Tenía 65 años.
La familia de Runyon confirmó su muerte en redes sociales: "El pasado viernes por la noche falleció nuestra querida Jennifer. Fue un viaje largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia. Ella siempre será recordada por su amor a la vida y su devoción a su familia y amigos... Descansa en paz, nuestra Jenn".
Runyon murió después de una batalla de seis meses contra el cáncer, confirmó su representante, Scott Ray, según Fox News.
En 1984, Runyon interpretó a una estudiante en la trama original de "Los Cazafantasmas", junto a Bill Murray (Dr. Peter Venkman), y encarnó a Gwendolyn Pierce durante la primera temporada de la comedia "Charles al mando".
Luego, en el año 1988, apareció en el drama televisivo de Navidad "A Very Brady Christmas".