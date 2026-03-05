Marlon Wayans se burlará de todos en Scary Movie 6: “Hay que cancelar la cultura de la cancelación”

El actor Marlon Wayans presentó el primer adelanto de "Scary Movie 6", marcando su regreso a la saga de humor negro tras 25 años.

En esta nueva etapa, que también incluirá nuevamente la actuación de sus hermanos Shawn y Keenen Ivory Wayans, el director pretende terminar con la sensibilidad en redes sociales que genera "la cultura de cancelación" de la generación actual.

"Hay que cancelar la cultura de la cancelación", dijo Wayans durante una entrevista con Entertainment Weekly, dejando claro que nadie quedará fuera de la sátira donde los personajes harán referencia de forma burlesca a la identidad y el lenguaje.

“Lo que estamos intentando es traer de vuelta la risa. Esto va de recuperar la comedia como era antes”, afirmó.

Scary Movie 6 contará con las actuaciones de Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Dave Sheridan, Chris Elliott, Cheri Oteri, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber, Benny Zielke, Damon Wayans Jr., Kim Wayans y Heidi Gardner.

En una de las escenas, una víctima tras ser apuñalada corrige a su agresor con respecto a su identidad de género: “Mis pronombres son ellos/ellas”.

Scary Movie 6 llegará a los cines de EStados Unidos el 5 de junio.