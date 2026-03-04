Muere Ana Luisa Peluffo, figura emblemática de la Época de Oro del cine mexicano, a los 96 años

La actriz Ana Luisa Peluffo, figura emblemática de la Época de Oro del cine mexicano, murió a los 96 años de edad.

Su sobrina, Elena Ivonne, compartió la noticia este miércoles a través de redes sociales: "La familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informa que falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo".

Según Ecured, la actriz debutó en la pantalla grande en 1948 con una película estadounidense de bajo presupuesto, "Tarzán y las sirenas".

Los familiares de Peluffo también informaron que su funeral se realizará "de manera íntima y privada, en apego a su voluntad".

Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Peluffo nació el 5 de diciembre de 1929 en Querétaro, México. Fue actriz, bailarina acuática y pintora.

Peluffo se convirtió en la primera mujer en desnudarse en el cine con su papel en “La fuerza del deseo” (1955).

En 1959, protagonizó "Dos fantasmas y una muchacha" junto a Germán Valdés 'Tin-Tan' y Manuel 'Loco' Valdés. Entre sus más de 200 trabajos en el séptimo arte, destacan "Furia Pasional" (1977), "Perro Callejero" (1980), "El vecindario" (1981) y "Pedro Navaja" (1984).

En televisión, participó en las telenovelas "El pecado de Oyuki" (1988), "Marimar" (1994), "Lazos de amor" (1995), "Tú y yo" (1996), "María Isabel" (1997), "Soñadoras" (1998) y "Mujeres Asesinas 3" (2014).