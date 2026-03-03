Raymond Pozo: “Para imitar a un artista le debo admirar"

La semana pasada Raymond Pozo llegó al LISTÍN DIARIO para una entrevista. El alboroto que produjo su presencia daba indicios de que se trataba de todo un galán de telenovelas, pero era mucho más que eso para sus admiradores que valoran su talento y su don de gente. El humorista saludó y hasta modeló por los pasillos de la redacción, dando muestra de que también tiene destreza para el oficio del modelaje.

Así de fácil asume la personalidad al momento de abordar una de las divertidas imitaciones que realiza para su programa “El Show de Raymond y Miguel”, que llega todos los domingos por Color Visión.

Además de los sketches, comedias y otras dinámicas del programa, las imitaciones a artistas como Omega, Romeo Santos, Anthony Santos o el ex pelotero Sammy Sosa le han valido a Raymond un esfuerzo que va desde alisarse el pelo, usar lentes de contacto y someterse a una rutina de ejercicios para fortalecer sus músculos, en este caso, tener la similitud, especialmente de Omega o Romeo Santos.

“Para imitar a un artista le debo admirar; por ejemplo, Omega no sabe la posición que ocupa en mi corazón. Siempre estoy atento a su carrera, no dejo de ver ninguno de sus videos. Oro mucho por él (Omega). He estado junto a él en momentos difíciles (que no hay que mencionar). He estado hombro a hombro con Omega y él sabe que mi amistad es incondicional”, expone Raymond sobre el merenguero Antonio Peter de la Rosa, conocido como Omega y de quien ha logrado una de sus mejores imitaciones.

EL SOBERANO

¿Quién merece el premio Soberano a “Mejor Humorista del Año”? para Raymond Pozo, Rafa Bobadilla o Rosmery Herrand. El tema es muy delicado, y es que Raymond y Miguel están nominados en esta categoría junto a Liondy Ozoria, Rosmery Herrand y Rafael Bobadilla.

Ante la avalancha de talento juvenil en el humor, el humorista confiesa que siempre se ha inclinado porque la nueva generación tenga más espacio. Él y Miguel son profesionales del hacer reír más que probados y tienen acumuladas muchas estatuillas tanto como humoristas como por el programa. Ante todo con respeto reconoce como la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, durante toda su carrera han evaluado y premiado su trabajo, pero se inclina porque haya más talentos nuevos entre los nominados de esta categoría y mencionó a Ramcelis de Jesús “La More” y María Tavares, que para Raymond debieron quedar nominadas.

Entiende que son los nuevos humoristas quienes deben llevar “el timón”, “porque es una motivación para ellos. Nosotros tenemos muchos premios en ese renglón y queremos que el género de nosotros siga creciendo, y la mejor manera es premiándolo y dándoles ese tipo de oportunidad. Espero que el premio se quede entre uno de la nueva generación”, apuntó.

Pozo reconoce que el país vive una muy buena “zafra” del humor y valora el trabajo de calidad y que con mucha delicadeza están llevando los jóvenes comediantes.

“Yo los consumo a todos y me encanta ver cuando uno de esos muchachos da un paso hacia adelante, porque cada vez que sale un nuevo humorista a mí no me resta, sino que se multiplica, porque indica que el género está avanzando”, sostuvo.

la pareja de hermanos

Raymond Pozo y Miguel Céspedes son una especie de Abbott y Costello, Pixie Dixie, Pinky y Cerebro o Phineas y Ferb, amigos que se van a “una” sin pensarlo dos veces. Cada uno por separado habla maravillas del otro. Esta ocasión es el turno de Raymond, de dejar claro como son los cánones de esta camaradería que lleva más de 35 años y que abarca los negocios, la familia y la lealtad.Aquí no hay héroes. ni primero ni segundo, solo una yunta que funciona perfectamente en el humor, y que en el cine llevan un récord de unas 24 películas en conjunto. Esta semana colocan en la pantalla grande su apuesta del 2026 (según Pozo, ya solo hacen una película por año) y se trata de “Tal palo tal astilla”, un título de un refrán que dice mucho de su complicidad en la actuación.

La cinta es una producción de Caribbean Cinemas y se estrena este jueves en todas las salas de cine, con la dirección de Frank Perozo y las actuaciones de Rafa Boba, Yamilet Hernández, Manuel Raposo, Los Novelpoppy, Hony Estrella y el primer actor Manuel Chapuseaux.

En la cinta la pareja se convierte en investigadores de un robo, que sucede en el hotel, en el cual trabajan y en el que ponen todo su empeño en descubrir el autor del hurto, en medio de contratiempos e inesperados desenlaces.

¿caribbean o panamericana?

Las empresas cinematográficas Caribbean Cinemas, que representa en el país Zumaya Cordero y Panamericana que tiene como CEO a Archie López, llevan años compartiendo el talento de Raymond y Miguel.

Raymond lo explica de una manera simple todo ha quedado bajo un acuerdo de palabra, si Caribbean lanza este año una película con los humoristas, Panamericana tendrá que esperar al próximo año para trabajar con ellos, y así se han manejado en los últimos años.

Raymond reconoce que después de la cinta “Perico ripiao”, Panamericana fue la casa que les abrió las puertas y con quien filmaron sus primeras ocho películas entre ellas “Tubérculo Gourmet” y “Tubérculo Gourmet presidente”, siendo estas tres sus películas favoritas.

“Somos Panamericana y somos Caribbean Cinemas, no tenemos contrato de exclusividad, la exclusividad la da nuestra palabra, y aunque aparentemente pueden ser competencia, dejamos claro, desde el primer momento, que nosotros somos Panamericana… y luego formamos parte de Caribbean Cinemas, que es como nuestra casas, en donde nos respetan y nos distinguen”.

En tarifario de pago para actores que tiene la Dirección General Nacional de Cine, Dgcine, Raymond Pozo y Miguel Céspedes encabezan la lista dentro de los mejores pagados: 1, 500,000.00 pesos por película. “Nosotros no cobramos por lo que hacemos, sino por lo que somos”.

Raymond Pozo, con estilo, caminando por la redacción de Listín Diario.JORGE MARTINEZ/LISTÍN DIARIO

Durante la conversación, Pozo hizo un repaso de su carrera cuando en 1989 participó en el Primer Festival de la Parodia, que organizó René Fiallo, en donde quedó en segundo lugar. Luego su encuentro con Miguel Céspedes, a quien admiró desde el primer día, y su llegada a Medios Telemicro, en donde se dieron a conocer a nivel popular.

“Telemicro es mi casa materna”, define Raymond. “La relación nuestra con su presidente, Juan Ramón Gómez Díaz, es buena. No es que vivamos llamándonos, pero nos hemos encontrado y nos hemos abrazado. Nos hemos dado un abrazo que tanto hemos necesitado. Nosotros honramos a Gómez Díaz como lo que es: nuestro padre”.