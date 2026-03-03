"La herencia de los Ramírez": una apuesta del cine dominicano al humor negro
Encabezan el elenco Héctor Then, Gerardo Mercedes, Pachy Méndez, Clara Morel, Emilio Santiago y Hellen Álvarez, un reparto sólido que aporta matices y fuerza dramática a esta historia coral.
El 12 de marzo se estrenará en salas de cine del país la película "La herencia de los Ramírez", una pieza cinematográfica rodada con los recursos del humor negro: ironía, sátira y lo incómodo como motores de risa.
Dirigida y producida por Jade Humphreys, su segundo largometraje plantea una narrativa poblada de personajes complejos y situaciones que combinan tensión, absurdo y crítica social. Humphreys ofrece una mirada mordaz sobre la familia, la ambición y las apariencias, empujando al público a reír en los momentos más inesperados.
Trama: a la familia Ramírez de Diómedes se le promete una herencia de más de 100 millones de pesos, perdida en el tiempo y posiblemente usurpada por un dictador antiguo.
Esta herencia, real o falsa, altera el rumbo de los personajes: aunque siguen con su vida cotidiana, pasan a rondar detrás de esa fortuna que esperan.
¿El fin es más importante que el trayecto? ¿Quiénes merecen la herencia y quiénes no? La verdadera película ocurre en lo que vive la familia mientras espera: la experiencia humana de “qué esperar mientras esperas”.
La producción resultó ganadora del Concurso Público del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) 2023, en la categoría de Producción de Largometraje de Ficción y/o Animación.