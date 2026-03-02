'Sinners' gana el máximo galardón en los Premios al Actor y apunta con fuerza a los Oscar

Después de que "One Battle After Another" casi arrasara en la temporada de premios, "Sinners" ganó el domingo el premio al mejor elenco en la 32ª edición de los Premios al Actor del Sindicato de Actores de Cine , sacudiendo la carrera por los Oscar y preparando el terreno para un posible final de infarto en dos semanas en los Premios de la Academia.

Los premios del sindicato, antes conocidos como Premios SAG, son uno de los precursores de los Oscar más seguidos. Los actores constituyen la mayor parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y sus decisiones en los Premios al Actor suelen coincidir.

La victoria de la saga de vampiros bañada por el blues de Ryan Coogler demostró que tiene grandes posibilidades de ganar también en los Oscar, a pesar de una racha de premios casi intachable de “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson. Ha ganado en los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Productores, los BAFTA y los Premios del Sindicato de Directores.

Pero la victoria del domingo, en una ceremonia transmitida por Netflix en el Auditorio Shine de Los Ángeles, cambió radicalmente el guion de la temporada de premios. El guionista y director Ryan Coogler, cuya película "Black Panther" triunfó en los premios del sindicato en 2019, se convirtió en el primer cineasta en llevar a dos elencos al máximo galardón del sindicato.

“Desde lo más profundo de nuestros corazones, hasta lo más profundo de sus corazones, muchas gracias por todo”, dijo Delroy Lindo, quien habló en nombre del elenco de la película.

Momentos antes, Michael B. Jordan también ganó el premio al mejor actor masculino, derrotando al favorito de la categoría, Timothée Chalamet, y entregando a Jordan, de 39 años, el premio más importante de su aclamada carrera. Incluso Jordan pareció sorprendido cuando el público se puso de pie y Viola Davis, la presentadora del premio, celebró.

"No me esperaba esto para nada", dijo Jordan, quien reflexionó sobre sus inicios como actor antes de detenerse a apreciar el momento. "Sí, tío, esto es genial".

Como era de esperar, Jessie Buckley ganó el premio a la mejor actriz por su actuación en "Hamnet". Pero las demás nominaciones a los premios a mejor actor han sido más difíciles de predecir. El domingo, Sean Penn (quien no asistió) ganó el premio a mejor actor de reparto por "One Battle After Another" y Amy Madigan ganó el premio a mejor actriz de reparto por "Weapons".

Madigan, de 75 años, quien nunca antes había sido nominada por el gremio, se mostró visiblemente sorprendida. A mitad de su confuso y encantador discurso de aceptación, bajó la mirada hacia la estatuilla.

"Es como cuando eras pequeño y tenías la Barbie y luego llegaste a Ken y le bajaste los calzoncillos y dijiste: 'Oye, eso no es nada'", bromeó Madigan antes de disculparse por haberse distraído.

Un premio póstumo para Catherine O'Hara

Catherine O'Hara ganó póstumamente el premio a la mejor actriz en una serie de comedia por su interpretación de ejecutiva cinematográfica en la sátira del mundo del espectáculo "The Studio". O'Hara falleció a los 71 años el 30 de enero a causa de un coágulo de sangre en los pulmones . En el Auditorio Shine de Los Ángeles, el público ovacionó a O'Hara tras su anuncio como ganadora.

Seth Rogen, cocreador de "The Studio", aceptó el premio en su nombre. Recordó a un colaborador apasionado que, la noche anterior a cada escena, siempre le enviaba un correo electrónico cortés con sugerencias para reescribir la obra. Rogen dijo que O'Hara "demostró que se podía ser un genio y también amable".

“Si tienen personas en sus vidas que no conocen su trabajo”, dijo Rogen, “muéstrenles a O'Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en 'Beetlejuice', muéstrenles a O'Hara lastimándose la rodilla en 'Best in Show' y haciendo esa cosa increíble de cojear, y díganle a la gente mientras se ríen que esa es Catherine O'Hara y que tuvimos suerte de poder vivir en un mundo donde ella compartió tan generosamente su talento con nosotros”.

Una ceremonia que evitó la política

La ceremonia, presentada por el sindicato de actores SAG-AFTRA, fue conducida por la maestra de ceremonias Kristen Bell, quien inauguró el espectáculo con un tono alegre, cantando y bailando, a pesar de la guerra en Irán y la convulsión en la industria del entretenimiento . Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, ofreció una oración por la paz en su discurso.

Los Premios al Actor fueron la mayor celebración de Hollywood desde que Paramount llegó a un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery por 111 mil millones de dólares . La fusión, que espera la aprobación regulatoria, causó conmoción en Hollywood. El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, cuya compañía perdió ante la oferta competitiva de Paramount, desfiló por la alfombra roja en vaqueros.

La victoria de “Sinners” asegura que Warner Bros. llegará a los Premios de la Academia con las dos claras favoritas a mejor película y “One Battle After Another”, un golpe maestro en la temporada de premios para un estudio que está a punto de ser vendido.

Antes de que comenzara la ceremonia, el premio al mejor reparto de especialistas recayó en un estreno de Paramount: "Misión: Imposible — El ajuste de cuentas final". Entre los premios de televisión, "The Studio" ganó en la categoría de serie de comedia y "The Pitt" en la de serie dramática. Entre los ganadores individuales se encontraban Keri Russell ("The Diplomat"), Rogen ("The Studio"), Michelle Williams ("Dying for Sex"), Owen Cooper ("Adolescence") y Noah Wyle ("The Pitt").

Un homenaje a Harrison Ford

Harrison Ford fue galardonado con el Premio a la Trayectoria SAG-AFTRA, un galardón entregado con cariño y sarcasmo por Woody Harrelson. El actor de 83 años se mostró honrado.

"Estoy en una sala con actores, muchos de los cuales están aquí porque han sido nominados para recibir un premio por su increíble trabajo, mientras que yo estoy aquí para recibir un premio por estar vivo", dijo Ford, quien lo llamó "el punto medio" de su carrera.

Ford lloró durante gran parte de su discurso, reflexionando sobre una carrera que, según él, "no fue un éxito de la noche a la mañana". Calificó el premio de "muy alentador".

"Soy un tipo con suerte", dijo Ford. "Con suerte de haber encontrado a mi gente. Con suerte de tener un trabajo que me desafía. Con suerte de seguir haciéndolo".