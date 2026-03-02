Catherine O'Hara gana premio por 'The Studio' en los Actor Awards, un mes después de su muerte
O'Hara falleció a los 71 años el 30 de enero a causa de un coágulo de sangre en los pulmones.
Un mes después de su inesperada muerte, Catherine O'Hara ganó un premio póstumo en los 32º Premios al Actor por su actuación en “The Studio”.
O'Hara ganó el domingo el premio a la mejor actriz en una serie de comedia en los Premios al Actor , antes conocidos como los Premios del Sindicato de Actores de Cine. O'Hara falleció a los 71 años el 30 de enero a causa de un coágulo de sangre en los pulmones. En el Auditorio Shine de Los Ángeles, el público ovacionó a O'Hara tras su anuncio como ganadora.
Seth Rogen, cocreador de "The Studio", aceptó el premio en su nombre. Recordó a un colaborador apasionado que, la noche anterior a cada escena, siempre le enviaba un correo electrónico cortés con sugerencias para reescribir la obra. Rogen dijo que O'Hara "demostró que se podía ser un genio y también amable".
“Si tienen personas en sus vidas que no conocen su trabajo”, dijo Rogen, “muéstrenles a O'Hara bailando al ritmo de Harry Belafonte en 'Beetlejuice', muéstrenles a O'Hara lastimándose la rodilla en 'Best in Show' y haciendo esa cosa increíble de cojear, y díganle a la gente mientras se ríen que esa es Catherine O'Hara y que tuvimos suerte de poder vivir en un mundo donde ella compartió tan generosamente su talento con nosotros”.
"The Studio" también ganó los premios a la mejor serie de comedia y al mejor actor en una serie de comedia para Rogen. En la serie, O'Hara interpretó a la ejecutiva cinematográfica Patty Leigh.