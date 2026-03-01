Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Premio Goya

La actriz Miriam Garlo se alzó con el Goya como mejor actriz revelación por su interpretación en 'Sorda', donde da vida a Ángela, una mujer sorda que teme por los problemas de comunicación que puedan surgir entre ella y su hija.

La intérprete, primera actriz sorda en ser nominada al Goya, quiso dedicar el premio a la comunidad sorda ya la posibilidad de que el cine sea para todo el mundo: "Sin límites ni fronteras ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una identidad y una voz propia, pero no siempre es oral. ¡Viva el cine accesible!".

Garlo también compartió el premio con su hermana y directora del filme, Eva Libertad, que poco antes había subido al escenario para recoger el Goya a mejor dirección novel, ya su familia.

"Gracias por ser mi hermana. Tu sensibilidad me protege. Gracias a nuestros padres porque nos han enseñado que el arte sea nuestra forma de vida", afirmó.

Esta situación ya se vivió en Hollywood en 1987, cuando Marlee Matlin ganó el Óscar por su papel protagonista en 'Children of a Lesser God'.

Miriam Garlo competía por el galardón con Nora Hernández, por su interpretación en 'La cena'; Blanca Soroa, por 'Los domingos'; Elvira Lara, por 'Los Tortuga', y Llúcia García, por 'Romería'.

'Sorda', la ópera primera de Eva Libertad, cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda, que va a tener un bebé con Héctor, interpretada por Álvaro Cervantes. Durante el embarazo surgen dudas sobre cómo podrá comunicarse con su hija, la llegada de la cual genera una crisis en la pareja.

Estaba nominada a tres Goya y se ha llevado los tres: mejor dirección novela, mejor actriz revelación y mejor actor secundario (Álvaro Cervantes).